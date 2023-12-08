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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Фаренсе
Бенфика - Фаренсе: обзор матча 08 декабря 2023
Бенфика
08.12.2023, пятница, 21:00
Португалия. Примейра, 13 тур
1 : 1
Завершен
Фаренсе
71'
Рафа
51'
К. Фалькао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бенфика - Фаренсе
90'
+2
Замена
A. Seruca
️️️️
Маттеус
90'
+2
Замена
Р. Кошта
️️️️
Б. Дуарте
90'
Желтая карточка
F. Cáseres
90'
Желтая карточка
Пастор
Замена
А. Кабрал
️️️️
О. Кекчю
89'
86'
Замена
R. Barbosa
️️️️
М. Матиас
Желтая карточка
Ж. Мариу
82'
Желтая карточка
Н. Отаменди
78'
75'
Замена
F. Cáseres
️️️️
V. Gonçalves
74'
Замена
E. Baldé
️️️️
Беллуми
ГОЛ! 1:1!
Рафа
Пас отдал
Ф. Эушнес
71'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
Ж. Невеш
64'
Замена
П. Муса
️️️️
К. Тенгстедт
63'
51'
ГОЛ! 0:1!
К. Фалькао
36'
Желтая карточка
З. Мускат
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
14
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
(К)
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
10
Оркун Кекчю
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
27
Рафа
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Фаренсе
2
Пастор
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
29
Клаудио Фалькао
ЦП
80
Vítor Gonçalves
ЦП
27
Маттеус
ЦП
10
Беллуми
ПВ
33
Рикардо Велью
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
77
Марко Матиас
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
4
Жоао Виктор
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
12
Флорентину
ОП
22
Шикинью
АП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
Фаренсе
1
Луис Фелипе
ВР
4
Артур Жорже
ЦЗ
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
50
André Seruca
ЦЗ
3
Igor Rossi
ЦЗ
23
Facundo Cáseres
ЦП
21
Elves Baldé
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
19
Руй Кошта
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Трубин
14
Силва
30
Отаменди
5
Морато
14
Эушнес
10
Кекчю
23
Мариу
87
Невеш
11
Ди Мария
20
Тенгстедт
27
Рафа
3-3-1-4
2
Пастор
22
Мускат
37
Силва
29
Фалькао
80
27
Маттеус
10
Беллуми
31
77
Матиас
19
Дуарте
33
Велью
87
Невеш
11
Гедеш
11
Гедеш
87
Невеш
10
Кекчю
19
Кабрал
19
Кабрал
10
Кекчю
20
Тенгстедт
9
Муса
9
Муса
20
Тенгстедт
27
Маттеус
50
50
27
Маттеус
80
23
23
80
10
Беллуми
21
21
10
Беллуми
77
Матиас
10
10
77
Матиас
19
Дуарте
19
Кошта
19
Кошта
19
Дуарте
Остались в запасе
Бенфика
Фаренсе
24
Самуэль Соареш
ВР
4
Жоао Виктор
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
12
Флорентину
ОП
22
Шикинью
АП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
Главный тренер
Рогер Шмидт
1
Луис Фелипе
ВР
4
Артур Жорже
ЦЗ
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
3
Igor Rossi
ЦЗ
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
4
Жоао Виктор
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
12
Флорентину
ОП
22
Шикинью
АП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
Остались в запасе
1
Луис Фелипе
ВР
4
Артур Жорже
ЦЗ
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
3
Igor Rossi
ЦЗ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Бенфика - Фаренсе
2
3
Всего ударов по воротам
17
4
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
2
Нарушения
4
4
Офсайды
1
0
Количество передач
254
156
Сейвы
3
8
Точность передач %
79
68
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
13
2
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.06
0.13
Матчи команд
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Фаренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Ногейра
Стадион:
Эштадиу да Луж
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