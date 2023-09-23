Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Морейренcе - Фаренсе
Морейренcе - Фаренсе: обзор матча 23 сентября 2023
Морейренcе
23.09.2023, суббота, 17:30
Португалия. Примейра, 6 тур
1 : 0
Завершен
Фаренсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Морейренcе - Фаренсе
Замена
М. Айяс
️️️️
А. Луис
90'
+2
86'
Желтая карточка
Маттеус
Замена
Валлисон
️️️️
Г. Франку
85'
84'
Замена
F. Cáseres
️️️️
T.
76'
Замена
E. Baldé
️️️️
Б. Дуарте
Замена
Ж. Антонисс
️️️️
К. Кодисанг
71'
Замена
Мадсон
️️️️
Ж. Камачу
70'
63'
Замена
R. Barbosa
️️️️
Ф. Исидоро
62'
Замена
З. Луиш
️️️️
Р. Кошта
Желтая карточка
К. Понк
51'
46'
Замена
М. Матиас
️️️️
Беллуми
22'
Желтая карточка
Пастор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Морейренcе
5
Педру Амадор
ЛЗ
44
Marcelo
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
10
Alan
ЦП
80
Лоуренс Офори
ЦП
17
Гонсалу Франку
ЦФ
37
Жоау Камачу
ЦФ
28
Кобамело Кодисанг
ЦФ
9
Андре Луис
ЦФ
1
Kewin
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Фаренсе
2
Пастор
ЦЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
27
Маттеус
ЦП
29
Клаудио Фалькао
ЦП
33
Рикардо Велью
ЦФ
10
Беллуми
ЦФ
19
Руй Кошта
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
14
Фабрисио Исидоро
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
Морейренcе
66
Gilberto Batista
ЦЗ
7
Жереми Антонисс
ЛВ
80
Валлисон
ЦП
10
Pedro Aparício
ЦП
16
Рубен Рамуш
ЦП
9
Мадсон
ЦФ
9
Матеус Айяс
ЦФ
92
Macedo
ЦФ
22
Caio
ЦФ
Фаренсе
1
Луис Фелипе
ВР
22
Зак Мускат
ЦЗ
50
André Seruca
ЦЗ
23
Facundo Cáseres
ЦП
80
Vítor Gonçalves
ЦП
21
Elves Baldé
ЦФ
77
Марко Матиас
ЦФ
29
Зе Луиш
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
4-2-5
5
Амадор
44
26
Понк
70
Силва
10
80
Офори
37
Камачу
1
9
Луис
28
Кодисанг
17
Франку
3-2-5
2
Пастор
4
Жорже
37
Силва
27
Маттеус
29
Фалькао
10
Беллуми
31
14
Исидоро
19
Дуарте
19
Кошта
17
Франку
80
Валлисон
80
Валлисон
17
Франку
28
Кодисанг
7
Антонисс
7
Антонисс
28
Кодисанг
37
Камачу
9
Мадсон
9
Мадсон
37
Камачу
9
Луис
9
Айяс
9
Айяс
9
Луис
31
23
23
31
19
Дуарте
21
21
19
Дуарте
10
Беллуми
77
Матиас
77
Матиас
10
Беллуми
19
Кошта
29
Зе Луиш
29
Зе Луиш
19
Кошта
14
Исидоро
10
10
14
Исидоро
Остались в запасе
Морейренcе
Фаренсе
66
Gilberto Batista
ЦЗ
10
Pedro Aparício
ЦП
16
Рубен Рамуш
ЦП
92
Macedo
ЦФ
22
Caio
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
1
Луис Фелипе
ВР
22
Зак Мускат
ЦЗ
50
André Seruca
ЦЗ
80
Vítor Gonçalves
ЦП
Остались в запасе
66
Gilberto Batista
ЦЗ
10
Pedro Aparício
ЦП
16
Рубен Рамуш
ЦП
92
Macedo
ЦФ
22
Caio
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Фелипе
ВР
22
Зак Мускат
ЦЗ
50
André Seruca
ЦЗ
80
Vítor Gonçalves
ЦП
Главный тренер
Мигел Леал
Статистика матча Морейренcе - Фаренсе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Фаренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Новости команд
Все
Морейренcе
Фаренсе
Российский игрок перешел в португальский клуб, вылетевший из Примейры
2025.07.01 08:30
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Прогноз на точный счет матча «Морейренсе» – «Эшторил»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:11
Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Фаренсе»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:08
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
Прогноз на точный счет матча «Морейренсе» – «Эшторил»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:11
«Порту» – «Морейренсе»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.50
2025.05.01 10:07
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
2024.09.23 09:24
2
A Bola: «Краснодар» предложил 9 миллионов за хавбека «Морейренсе» Шикинью
2019.04.05 14:16
6
Российский игрок перешел в португальский клуб, вылетевший из Примейры
2025.07.01 08:30
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Фаренсе»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:08
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Фамаликан»: Примейра, 3 мая 2025
2025.05.02 12:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+