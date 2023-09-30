Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фаренсе - Спортинг
Фаренсе - Спортинг: обзор матча 30 сентября 2023
Фаренсе
30.09.2023, суббота, 22:30
Португалия. Примейра, 7 тур
2 : 3
Завершен
Спортинг
37'
Маттеус
55'
Маттеус
21'
В. Дьекереш (П)
35'
П. Гонсалвеш
90'
В. Дьекереш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фаренсе - Спортинг
90'
+4
Желтая карточка
Х. Морита
Желтая карточка
А. Жорже
90'
+3
90'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
В. Дьекереш
88'
Желтая карточка
П. Гонсалвеш
Желтая карточка
Р. Велью
88'
85'
Желтая карточка
Г. Инасиу
Желтая карточка
З. Луиш
85'
84'
Желтая карточка
Д. Браганца
Замена
З. Мускат
️️️️
М. Матиас
83'
83'
Замена
Д. Браганца
️️️️
Н. Сантуш
Замена
Р. Кошта
️️️️
Беллуми
77'
Желтая карточка
Маттеус
63'
Замена
I. Rossi
️️️️
Ф. Исидоро
61'
Замена
З. Луиш
️️️️
Б. Дуарте
61'
Желтая карточка
Беллуми
58'
58'
Замена
Д. Катамо
️️️️
Р. Эшгайю
ГОЛ! 2:2!
Маттеус
55'
53'
Желтая карточка
Н. Сантуш
46'
Замена
Паулинью
️️️️
М. Юльманн
ГОЛ! 1:2!
Маттеус
37'
36'
Желтая карточка
М. Юльманн
35'
ГОЛ! 0:2!
П. Гонсалвеш
21'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Дьекереш
Красная карточка
Г. Силва
18'
11'
Замена
М. Рейс
️️️️
С. Коатес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фаренсе
2
Пастор
ЦЗ
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
29
Клаудио Фалькао
ЦП
27
Маттеус
ЦП
77
Марко Матиас
ЦФ
33
Рикардо Велью
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
14
Фабрисио Исидоро
ЦФ
10
Беллуми
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
23
Мортен Юльманн
ОП
5
Хидемаса Морита
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Фаренсе
1
Луис Фелипе
ВР
3
Igor Rossi
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
50
André Seruca
ЦЗ
23
Facundo Cáseres
ЦП
29
Зе Луиш
ЦФ
21
Elves Baldé
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
19
Руй Кошта
ЦФ
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
14
Дариу Эссуго
ЦП
26
Паулинью
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
3-2-5
2
Пастор
37
Силва
4
Жорже
29
Фалькао
27
Маттеус
31
19
Дуарте
10
Беллуми
14
Исидоро
33
Велью
4-2-1-1-2
1
Адан
47
Эшгайю
4
Коатес
25
Инасиу
2
Дьоманде
23
Юльманн
5
Морита
28
Гонсалвеш
10
Эдвардс
11
Сантуш
14
Дьекереш
14
Исидоро
3
3
14
Исидоро
77
Матиас
22
Мускат
22
Мускат
77
Матиас
19
Дуарте
29
Зе Луиш
29
Зе Луиш
19
Дуарте
10
Беллуми
19
Кошта
19
Кошта
10
Беллуми
4
Коатес
2
Рейс
2
Рейс
4
Коатес
11
Сантуш
21
Браганца
21
Браганца
11
Сантуш
47
Эшгайю
10
Катамо
10
Катамо
47
Эшгайю
23
Юльманн
26
Паулинью
26
Паулинью
23
Юльманн
Остались в запасе
Фаренсе
Спортинг
1
Луис Фелипе
ВР
50
André Seruca
ЦЗ
23
Facundo Cáseres
ЦП
21
Elves Baldé
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
1
Луис Фелипе
ВР
50
André Seruca
ЦЗ
23
Facundo Cáseres
ЦП
21
Elves Baldé
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
Остались в запасе
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Фаренсе - Спортинг
5
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
6
Матчи команд
Фаренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Новости команд
Все
Фаренсе
Спортинг
Почеттино заявил о гордости за игроков «МЮ» после ничьей со «Спортингом»
26 ноября
3
Защитник «МЮ» Мартинес повторил достижение Щенникова в Лиге чемпионов
26 ноября
1
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
26 ноября
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Российский игрок перешел в португальский клуб, вылетевший из Примейры
2025.07.01 08:30
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Фаренсе»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:08
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Фамаликан»: Примейра, 3 мая 2025
2025.05.02 12:59
Почеттино заявил о гордости за игроков «МЮ» после ничьей со «Спортингом»
26 ноября
3
Защитник «МЮ» Мартинес повторил достижение Щенникова в Лиге чемпионов
26 ноября
1
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
26 ноября
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+