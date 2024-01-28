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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фаренсе - Порту
Фаренсе - Порту: обзор матча 28 января 2024
Фаренсе
28.01.2024, воскресенье, 21:00
Португалия. Примейра, 19 тур
1 : 3
Завершен
Порту
59'
Б. Дуарте (П)
35'
Эванилсон
41'
А. Варела
76'
Эванилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фаренсе - Порту
90'
Замена
Д. Намасо
️️️️
Эванилсон
88'
Замена
Р. Бару
️️️️
Ф. Консейсау
88'
Замена
Ж. Мендеш
️️️️
Венделл
88'
Замена
С. Эустакиу
️️️️
Н. Гонсалес
Замена
Ф. Исидоро
️️️️
Маттеус
88'
Замена
З. Луиш
️️️️
Б. Дуарте
88'
79'
Замена
И. Хайме
️️️️
Галено
76'
ГОЛ! 1:3!
Эванилсон
Замена
Беллуми
️️️️
E. Baldé
73'
Замена
J. Jairo Velásquez
️️️️
М. Матиас
73'
Замена
V. Gonçalves
️️️️
F. Cáseres
60'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Б. Дуарте
59'
41'
ГОЛ! 0:2!
А. Варела
35'
ГОЛ! 0:1!
Эванилсон
Пас отдал
Галено
Пенальти не реализован!
Маттеус
34'
Желтая карточка
Г. Силва
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фаренсе
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
2
Пастор
ПЗ
29
Клаудио Фалькао
ОП
23
Facundo Cáseres
ЦП
27
Маттеус
ЦП
77
Марко Матиас
ЦФ
33
Рикардо Велью
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
21
Elves Baldé
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
18
Венделл
ЛЗ
3
Пепе
(К)
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
13
Галено
ЛВ
11
Пепе
ЛВ
22
Алан Варела
ОП
6
Нико Гонсалес
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Фаренсе
1
Луис Фелипе
ВР
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
3
Igor Rossi
ЦЗ
14
Фабрисио Исидоро
ЦП
10
John Jairo Velásquez
ЦП
80
Vítor Gonçalves
ЦП
10
Беллуми
ПВ
20
Cristian Ponde
ЦФ
29
Зе Луиш
ЦФ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
13
Жоау Мендеш
ЛЗ
2
Зе Педру
ЦЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
46
Стефен Эустакиу
ОП
28
Ромарио Бару
ЦП
10
Андре Франку
АП
11
Тони Мартинес
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
3-1-2-5
37
Силва
22
Мускат
2
Пастор
29
Фалькао
23
27
Маттеус
33
Велью
19
Дуарте
21
31
77
Матиас
4-1-1-3-1
99
Кошта
17
Мариу
3
Пепе
15
Кардосо
18
Венделл
22
Варела
6
Гонсалес
7
Консейсау
13
Галено
11
Пепе
9
Эванилсон
27
Маттеус
14
Исидоро
14
Исидоро
27
Маттеус
77
Матиас
10
10
77
Матиас
23
80
80
23
21
10
Беллуми
10
Беллуми
21
19
Дуарте
29
Зе Луиш
29
Зе Луиш
19
Дуарте
18
Венделл
13
Мендеш
13
Мендеш
18
Венделл
6
Гонсалес
46
Эустакиу
46
Эустакиу
6
Гонсалес
7
Консейсау
28
Бару
28
Бару
7
Консейсау
13
Галено
24
Хайме
24
Хайме
13
Галено
9
Эванилсон
3
Намасо
3
Намасо
9
Эванилсон
Остались в запасе
Фаренсе
Порту
1
Луис Фелипе
ВР
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
3
Igor Rossi
ЦЗ
20
Cristian Ponde
ЦФ
14
Клаудио Рамос
ВР
2
Зе Педру
ЦЗ
10
Андре Франку
АП
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
1
Луис Фелипе
ВР
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
3
Igor Rossi
ЦЗ
20
Cristian Ponde
ЦФ
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
2
Зе Педру
ЦЗ
10
Андре Франку
АП
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Фаренсе - Порту
1
Всего ударов по воротам
10
18
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
10
Нарушения
16
10
Офсайды
1
2
Количество передач
205
595
Сейвы
1
4
Точность передач %
67
87
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
4
9
xG (ожидаемые голы)
1.88
1.69
Матчи команд
Фаренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Информация о матче
Главный судья:
Жоау Педру Пиньейру
Стадион:
Estadio de São Luís, Faro
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