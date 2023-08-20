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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Фаренсе
Порту - Фаренсе: обзор матча 20 августа 2023
Порту
20.08.2023, воскресенье, 20:00
Португалия. Примейра, 2 тур
2 : 1
Завершен
Фаренсе
13'
Т. Мартинес
90+10'
И. Маркано
45+1'
Р. Кошта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порту - Фаренсе
ГОЛ! 2:1!
И. Маркано
Пас отдал
Г. Борхес
90'
+10
90'
+3
Замена
R. Barbosa
️️️️
Ф. Исидоро
Желтая карточка
И. Маркано
90'
+2
90'
+2
Замена
A. Seruca
️️️️
М. Матиас
Замена
Д. Намасо
️️️️
Ж. Мариу
86'
78'
Желтая карточка
М. Матиас
Замена
Ф. Наварро
️️️️
М. Тареми
75'
75'
Замена
Ф. Дельгадо
️️️️
Беллуми
75'
Замена
E. Baldé
️️️️
Пастор
74'
Желтая карточка
Пастор
Замена
А. Франку
️️️️
Н. Гонсалес
67'
Замена
Г. Борхес
️️️️
З. Сануси
67'
64'
Замена
Б. Дуарте
️️️️
Р. Кошта
61'
Желтая карточка
К. Фалькао
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Р. Кошта
Пас отдал
Беллуми
ГОЛ! 1:0!
Т. Мартинес
Пас отдал
Галено
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
13
Галено
ЛВ
46
Стефен Эустакиу
ОП
6
Нико Гонсалес
ЦП
11
Тони Мартинес
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Фаренсе
2
Пастор
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
27
Маттеус
ЦП
29
Клаудио Фалькао
ЦП
10
Беллуми
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
19
Руй Кошта
ЦФ
77
Марко Матиас
ЦФ
14
Фабрисио Исидоро
ЦФ
33
Рикардо Велью
ЦФ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
94
Самуэл
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
23
Бернарду Фолья
ЦП
10
Андре Франку
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
Фаренсе
1
Луис Фелипе
ВР
4
Артур Жорже
ЦЗ
50
André Seruca
ЦЗ
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
80
Vítor Gonçalves
ЦП
12
Talys
ЦФ
21
Elves Baldé
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
4-1-1-2-2
99
Кошта
12
Сануси
5
Маркано
15
Кардосо
17
Мариу
46
Эустакиу
6
Гонсалес
13
Галено
11
Пепе
9
Тареми
11
Мартинес
3-2-5
2
Пастор
22
Мускат
37
Силва
27
Маттеус
29
Фалькао
31
33
Велью
14
Исидоро
77
Матиас
19
Кошта
6
Гонсалес
10
Франку
10
Франку
6
Гонсалес
12
Сануси
11
Борхес
11
Борхес
12
Сануси
17
Мариу
3
Намасо
3
Намасо
17
Мариу
9
Тареми
9
Наварро
9
Наварро
9
Тареми
77
Матиас
50
50
77
Матиас
10
Беллуми
2
Дельгадо
2
Дельгадо
10
Беллуми
2
Пастор
21
21
2
Пастор
19
Кошта
19
Дуарте
19
Дуарте
19
Кошта
14
Исидоро
10
10
14
Исидоро
Остались в запасе
Порту
Фаренсе
14
Клаудио Рамос
ВР
94
Самуэл
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
23
Бернарду Фолья
ЦП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
1
Луис Фелипе
ВР
4
Артур Жорже
ЦЗ
80
Vítor Gonçalves
ЦП
12
Talys
ЦФ
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
94
Самуэл
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
23
Бернарду Фолья
ЦП
Остались в запасе
1
Луис Фелипе
ВР
4
Артур Жорже
ЦЗ
80
Vítor Gonçalves
ЦП
12
Talys
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Порту - Фаренсе
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Фаренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
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