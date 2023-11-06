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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фаренсе - Арука
Фаренсе - Арука: обзор матча 06 ноября 2023
Фаренсе
06.11.2023, понедельник, 23:15
Португалия. Примейра, 10 тур
2 : 0
Завершен
Арука
31'
Маттеус (П)
38'
Б. Дуарте (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фаренсе - Арука
88'
Замена
П. Сантуш
️️️️
Ф. Монтеро
83'
Замена
Б. Мичел
️️️️
Кристо
Замена
R. Barbosa
️️️️
V. Gonçalves
82'
Замена
А. Жорже
️️️️
Беллуми
82'
73'
Замена
M. Puche
️️️️
М. Силла
71'
Желтая карточка
Д. Симао
Замена
F. Cáseres
️️️️
Маттеус
64'
Замена
Ф. Исидоро
️️️️
К. Фалькао
64'
Замена
Р. Кошта
️️️️
М. Матиас
57'
46'
Замена
Д. Симао
️️️️
А. Трецца
46'
Замена
Б. Милованов
️️️️
М. Роша
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Б. Дуарте
38'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Маттеус
31'
Желтая карточка
К. Фалькао
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фаренсе
2
Пастор
ЦЗ
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
29
Клаудио Фалькао
ЦП
27
Маттеус
ЦП
80
Vítor Gonçalves
ЦП
77
Марко Матиас
ЦФ
33
Рикардо Велью
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
10
Беллуми
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
Арука
12
Игнасио де Арруабаррена
ВР
44
Нино Галович
(К)
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
4
Матиас Роша
ЦЗ
28
Тиагу Эшгайю
ПЗ
8
Эбуэ Куасси
ЦП
2
Морлайе Силла
АП
23
Джейсон
ПВ
17
Кристо
ЦФ
19
Альфонсо Трецца
ЦФ
19
Рафа Мухика
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Фаренсе
1
Луис Фелипе
ВР
4
Артур Жорже
ЦЗ
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
23
Facundo Cáseres
ЦП
19
Руй Кошта
ЦФ
14
Фабрисио Исидоро
ЦФ
21
Elves Baldé
ЦФ
20
Cristian Ponde
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
Арука
12
Тиаго Силва
ВР
19
Богдан Милованов
ПЗ
91
Бенжи Мичел
ЛВ
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
14
Ориоль Бускетс
ОП
89
Педру Сантуш
ЦП
8
Давид Симао
ЦП
30
Андре Букия
ЦП
11
Miguel Puche
ЦФ
3-3-5
2
Пастор
37
Силва
22
Мускат
29
Фалькао
27
Маттеус
80
33
Велью
19
Дуарте
10
Беллуми
31
77
Матиас
4-1-2-3
12
де Арруабаррена
28
Эшгайю
3
Монтеро
4
Роша
44
Галович
8
Куасси
23
Джейсон
2
Силла
19
Мухика
19
Трецца
17
Кристо
10
Беллуми
4
Жорже
4
Жорже
10
Беллуми
27
Маттеус
23
23
27
Маттеус
77
Матиас
19
Кошта
19
Кошта
77
Матиас
29
Фалькао
14
Исидоро
14
Исидоро
29
Фалькао
80
10
10
80
4
Роша
19
Милованов
19
Милованов
4
Роша
3
Монтеро
89
Сантуш
89
Сантуш
3
Монтеро
19
Трецца
8
Симао
8
Симао
19
Трецца
17
Кристо
91
Мичел
91
Мичел
17
Кристо
2
Силла
11
11
2
Силла
Остались в запасе
Фаренсе
Арука
1
Луис Фелипе
ВР
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
21
Elves Baldé
ЦФ
20
Cristian Ponde
ЦФ
12
Тиаго Силва
ВР
14
Ориоль Бускетс
ОП
30
Андре Букия
ЦП
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
Главный тренер
Лито Видигаль
Остались в запасе
1
Луис Фелипе
ВР
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
21
Elves Baldé
ЦФ
20
Cristian Ponde
ЦФ
Остались в запасе
12
Тиаго Силва
ВР
14
Ориоль Бускетс
ОП
30
Андре Букия
ЦП
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
Главный тренер
Лито Видигаль
Статистика матча Фаренсе - Арука
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фаренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Информация о матче
Главный судья:
Iancu Vasilica, Portugal
Стадион:
Estadio de São Luís, Faro
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