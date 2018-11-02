|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эмполи
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.01.2019
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:3
|Дженоа (Генуя)
|20.01.2019
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:2
|Эмполи (Эмполи)
|29.12.2018
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|0:1
|Интер (Милан)
|26.12.2018
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|3:0
|Эмполи (Эмполи)
|22.12.2018
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|2:4
|Сампдория (Генуя)
|16.12.2018
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|3:1
|Эмполи (Эмполи)
|09.12.2018
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|25.11.2018
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|3:2
|Аталанта (Бергамо)
|11.11.2018
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|2:1
|Удинезе (Удине)
|02.11.2018
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|5:1
|Эмполи (Эмполи)
|27.10.2018
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:2
|Ювентус (Турин)
|21.10.2018
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|3:3
|Эмполи (Эмполи)
|06.10.2018
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|0:2
|Рома (Рим)
|30.09.2018
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|1:0
|Эмполи (Эмполи)
|27.09.2018
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:1
|Милан (Милан)
|21.09.2018
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|3:1
|Эмполи (Эмполи)
|16.09.2018
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|0:1
|Лацио (Рим)
|26.08.2018
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|2:1
|Эмполи (Эмполи)
|19.08.2018
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|2:0
|Кальяри (Кальяри)