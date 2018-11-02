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    Жоэль Унтерзее - статистика

    Защитник
    Имя Жоэль
    Фамилия Унтерзее
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Йоханнесбург
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 февраля 1994 (29 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эмполи 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.01.2019 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:3 Дженоа (Генуя)
    20.01.2019 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 2:2 Эмполи (Эмполи)
    29.12.2018 1' -90' Эмполи (Эмполи) 0:1 Интер (Милан)
    26.12.2018 Был в запасе Торино (Турин) 3:0 Эмполи (Эмполи)
    22.12.2018 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 2:4 Сампдория (Генуя)
    16.12.2018 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 3:1 Эмполи (Эмполи)
    09.12.2018 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 2:1 Болонья (Болонья)
    25.11.2018 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 3:2 Аталанта (Бергамо)
    11.11.2018 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 2:1 Удинезе (Удине)
    02.11.2018 Был в запасе Наполи (Неаполь) 5:1 Эмполи (Эмполи)
    27.10.2018 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:2 Ювентус (Турин)
    21.10.2018 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 3:3 Эмполи (Эмполи)
    06.10.2018 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 0:2 Рома (Рим)
    30.09.2018 Был в запасе Парма (Парма) 1:0 Эмполи (Эмполи)
    27.09.2018 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:1 Милан (Милан)
    21.09.2018 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 3:1 Эмполи (Эмполи)
    16.09.2018 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 0:1 Лацио (Рим)
    26.08.2018 Был в запасе Дженоа (Генуя) 2:1 Эмполи (Эмполи)
    19.08.2018 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 2:0 Кальяри (Кальяри)
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