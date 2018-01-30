Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матч-центр
Букмекеры
Материалы
Новости
Тексты
Игры
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Эммануэль Адебайор
Главные новости
Хет-трик Дзюбы, скандал в матче «Спартак» – «Урал» и другие новости дня
01:04
Примера. «Атлетико» покуражился над «Севильей» (6:1). У Депая и Мораты дубли
00:53
Лига 1. «ПСЖ» переиграл «Нант» (4:2), у Мбаппе гол и ассист
00:43
Серия А. «Милан» перед матчем с «Тоттенхэмом» проиграл «Фиорентине» (1:2)
00:34
Месси сделал 1000-е результативное действие в клубной карьере
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Сочи
Спартак
Торпедо
Урал
Факел
Химки
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
00:27
«Он еще больший молодец, чем Дзюба». Губерниев похвалил главу «Локомотива» после победы над «Ростовом»
00:17
Оффтоп
Лыжнице Степановой стало плохо после финиша 30-километровой гонки
00:11
Колосков: «Какая Дзюбе сборная? Нет, конечно!»
2
4 марта
23:38
Видео
Аршавин рассмеялся, когда анализировал работу Мешкова на матче «Спартак» – «Урал»
3
23:32
Дзюба раскритиковал журналистов за негатив в свой адрес
23:22
⚽ РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом», «Локомотив» победил «Ростов», «Зенит» разгромил «Пари НН»
3
23:14
Агент Вендела рассказал, как на игрока повлиял брошенный банан в Ульяновске
1
23:04
Андрей Мостовой ответил, соскучился ли по Дзюбе
22:57
Мостовой: «Дзюба лишний раз показал всем хейтерам»
22:48
Зарема: «Как Дзюба Валеру разобрал!»
7
22:43
«Локомотив» посвятил победу переводчику Сасиеву. Клуб возьмет на себя организацию его похорон
22:38
Фото
Дзюба опубликовал пост после хет-трика «Ростову»
1
22:31
Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Локомотива»
6
22:17
Бундеслига. «Бавария» победила на выезде «Штутгарт» (2:1) и вернулась на 1-е место
22:11
Дзюба объяснил, почему его заменили в матче с «Ростовом» и не дали сделать покер
1
22:04
Аршавин проанализировал хет-трик Дзюбы «Ростову»
2
21:56
Видео
Переводчик «Локомотива» умер во время матча с «Ростовом»
8
21:52
Быстров назвал Дзюбу пенсионером после его хет-трика «Ростову»
1
21:48
«Огорчить Карпина – дело обязательное». Дзюба – о хет-трике «Ростову»
9
21:38
Только два игрока до Дзюбы делали хет-трик в дебютном матче за клуб в РПЛ
21:31
Текст
Дзюба мощно вернулся в РПЛ: юбилейный гол и хет-трик за 31 минуту
10
21:29
Геркус после хет-трика Дзюбы намекнул на некомпетентность руководителей «Торпедо»
3
21:16
РПЛ. Хет-трик Дзюбы принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» Карпина (3:1)
32
21:10
Дзюба оформил хет-трик впервые за 470 дней
3
21:03
Текст
Главная драма возвращения РПЛ – отмененный гол «Спартака». Соболев для себя засчитал его и поздравил фанатов с победой
2
21:02
«Ай да сукин сын. Парень рукастый многое может!». Губерниев в восторге от хет-трика Дзюбы
10
20:55
Видео
⚡️ Дзюба оформил хет-трик в дебютном матче за «Локо» в РПЛ. Он забил «Ростову» Карпина
50
20:42
«Арсенал» пропустил второй по скорости гол в истории АПЛ
Все новости
3
теста для вас
1
Угадаете клуб по городу?
2
Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
3
Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
Эммануэль Адебайор - статьи
#25 | Нападающий
Имя
Эммануэль
Фамилия
Адебайор
Состав
Без клуба
Родной город
Ломе
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
26 февраля 1984 (39 лет)
Рост
192
Вес
86
Стоимость:
€ 550
тыс
Статистика
Новости
Статьи
Посты
30.01.2018 11:30
В Турции растет новый суперклуб. Одна из звезд там – гражданин России
«Истанбул» − главная сенсация последних лет.
15
03.04.2017 13:55
«Спартак», «Лейпциг» и еще 5 клубов, которые неожиданно рвутся в Лигу чемпионов
Пройдет полтора месяца, и в европейском футболе определятся чемпионы и участники еврокубков. «Бомбардир» выделяет наиболее неожиданных возможных гостей ЛЧ: новичка Бундеслиги, новые клубы Балотелли и Адебайора, а также команду с удивительным стадионом на море и самый резонансный клуб России.
5
30.10.2016 16:00
Игуаин, Быстров, Тевес и другие самые предательские голы
Вчера Гонсало Игуаин забил победный гол в ворота «Наполи». По приезду в Неаполь Пепито придется удвоить количество охранников. «Бомбардир» решил вспомнить другие самые предательские голы: тут и Быстров, и Тевес, и ван Перси.
2
11.10.2016 16:30
11 свободных агентов для клуба РФПЛ. Как создать команду за 20 млн евро
Габулов найдет работу, Касерес закроет оборону, а Адебайор растормошит Премьер-лигу. Составляем «под ключ» команду, способную бороться в чемпионате России за что-нибудь ценное. Полтора миллиарда рублей — на все.
19
26.07.2016 16:00
Роналдиньо, Росицки и еще 9 крутых футболистов без контрактов
Как сколотить крутую команду из игроков, которые остались без клуба? Предложить хорошие контракты и закрыть глаза на возраст. «Бомбардир» презентует суперклуб из футболистов, которые пока не заняты в других командах.
7
22.02.2016 10:00
«Джеррард уснул на своей драной заднице» и другие клевые фанатские песни
В матче с «Мидтьюландом» фанаты «Манчестер Юнайтед», не особо отличившись креативом, в песнях называли себя чертовым дерьмом. «Бомбардир» предлагает послушать (или спеть) действительно интересные фанатские чанты.
4
27.01.2016 01:20
«Ливерпуль» с трудом вышел в финал Кубка Лиги. Жирков и Кокорин станут игроками «Зенита». Дайджест событий дня
Жервиньо перебрался в Китай. Адебайор возвращается в большой футбол в «Кристал Пэлас». «Кубань» не хочет продавать Мельгарехо. «Бомбардир» собирает новости дня в одном материале.
13.01.2016 17:00
Адебайор, Варди и еще три форварда, к которым присматривается «Челси»
Взяв на время Гууса Хиддинка, «Челси» продолжает карабкаться из кризисной ямы. Теперь лондонцы взялись за вакансию нападающего. «Бомбардир» рассказывает о пяти игроках, которые должны усложнить жизнь Диего Косте и соперникам «Челси».
14.09.2015 00:02
Гончаренко стал тренером ЦСКА, «Спартак» догнал «Зенит». Дайджест событий дня
Кокорин уедет из «Динамо» предстоящей зимой. Вал Гаал хочет продлить контракт с «МЮ». «Спартак» обыграл «Ростов» в Премьер-лиге. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
5
01.09.2015 15:30
«Манчестер Юнайтед» подписал Антони Мартиаля. Онлайн трансферного окна
Все главные события последнего дня трансферного окна в России и ведущих чемпионатах Европы - в онлайне «Бомбардира».
8
29.08.2015 12:09
Трансферные слухи. Бэйл переходит в «Манчестер Юнайтед», Венгер заинтересован в Ярмоленко
О высоком спросе Ярмоленко, супер сделке между «МЮ» и «Реалом», еще одном «старом синьоре» для «Баварии» и возвращении Пато в Европу – в обзоре последних трансферных слухов от «Бомбардира».
17.08.2015 20:00
Трансферные слухи. В «Эльче» будет играть россиянин, Адвокату нужен полузащитник «Манчестер Юнайтед»
О многоходовке «Интера» по приобретению Кришито, россиянине в «Эльче», бомбе от «МЮ» и новом конфликте Переса и Бенитеса – в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».
2
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение