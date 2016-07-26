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    Роналдиньо, Росицки и еще 9 крутых футболистов без контрактов


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    Голосов: 10
    26.07.2016 16:00
    Как сколотить крутую команду из игроков, которые остались без клуба? Предложить хорошие контракты и закрыть глаза на возраст. «Бомбардир» презентует суперклуб из футболистов, которые пока не заняты в других командах.

    Бету

    Позиция: вратарь

    Возраст: 34 года

    Прошлый клуб: «Севилья»

    Заметная фигура во всех своих командах, и еще трехкратный победитель Лиги Европы, сначала в составе «Порту» (дублер Элтона), а затем и дважды в «Севилье» – герой серии пенальти в финале с «Бенфикой» и человек, едва не выкинувший свой клуб из еврокубков на радость «Зениту» (из-за жутких ошибок своего вратаря «Севилья» с трудом держалась в Санкт-Петербурге, но гол Гамейро позволил подопечным Унаи Эмери пройти в полуфинал розыгрыша-2014/15). Несмотря на клоунаду, из-за которой Бету так обращает на себя внимание, в целом, голкипер он очень неплохой. Хоть и жутко нестабильный.

    Кевин Констан

    Позиция: левый защитник

    Возраст: 29 лет

    Прошлый клуб: «Болонья»

    Еще 12 лет назад забил гол за Францию в победном финале юношеского Евро (U-17), играя бок о бок с Насри, Бензема, Бен Арфа и другими яркими соотечественниками. Со временем перебрался в Серию А, где поиграл в Лиге чемпионов за «Милан», и стал параллельно выступать за сборную Гвинеи. Год отыграл в «Трабзонспоре», затем вернулся в Италию, но в «Болонье» особо никак себя не проявил, лишь трижды за полсезона выйдя в стартовом составе.

    Альваро Арбелоа

    Позиция: правый защитник

    Возраст: 33 года

    Прошлый клуб: «Реал»

    Друг Дениса Черышева и так выиграл все что можно в своей карьере, как в сборной, так и в «Реале». В клубе ему уже не пробиться на свой фланг сквозь Карвахаля и Данило, но и без того мадридского правого защитника будут помнить не только по перепалкам с Пике в Twitter, ведь за семь сезонов Арбелоа наиграл 233 матча во всех турнирах за «Реал».

    Кто интересуется: «Ньюкасл», «Милан»

    Мартин Касерес

    Позиция: центральный защитник

    Возраст: 29 лет

    Прошлый клуб: «Ювентус»

    Уругваец к своим 29 годам успел поиграть в «Барселоне» и «Ювентусе», выиграв однажды чемпионат Испании и Лигу чемпионов, а Серию А – аж целых пять раз. Притом стабильного места в основном составе Касерес за эти пять лет так и не имел, да еще и запомнился парочкой скандалов. Ну а за сборную Уругвая футболист всегда играл прилично – дошел с ней до полуфинала на ЧМ-2010, а год спустя выиграл Кубок Америки.

    Кто интересуется: «Милан», «Фиорентина», «Рома», «Наполи»

    Мартин Демикелис

    Позиция: центральный защитник

    Возраст: 35 лет

    Прошлый клуб: «Манчестер Сити»

    Аргентинец выступал восемь лет за «Баварию», а последние три года удивлял, восхищал, а порой приводил в бешенство фанатов «Сити». Зато трофеями не обделен – завоевал их в одной только Европе аж 14 штук за всю свою славную карьеру, хотя ни одного еврокубка так и не выиграл. Еще в коллекции два серебра за ЧМ-2014 и прошлогодний Кубок Америки. А весной этого года Демикелис угодил в скандал со ставками на матчи в АПЛ.

    Мигел Велозу

    Позиция: опорный полузащитник

    Возраст: 30 лет

    Прошлый клуб: «Динамо Киев»

    Известный португальский полузащитник мог бы вступать в новый сезон с медалью чемпиона Европы на шее, но уже давно потерял доверие Фернанду Сантуша, хотя прошлой осенью даже забил победный гол Албании. Тем не менее, раньше его место в сборной Португалии сомнению не подвергалось, но нестабильное выступление в чемпионате Украины и в целом не слишком большое желание игрока менять ситуацию – привело к игнору со стороны тренеров национальной команды. Теперь Велозу оказался еще и без клуба.

    Кто интересуется: «Севилья», «Монако», «Дженоа»

    Хал Робсон-Кану

    Позиция: левый полузащитник

    Возраст: 27 лет

    Прошлый клуб: «Рединг»

    Как уж не включить сюда валлийца после такого замечательного Евро. Причем включение следует сопроводить голами с чемпионата: первый был весьма неплох, а второй – бельгийцам – просто чудо как хорош. Всю свою карьеру связанный контрактом лишь только с «Редингом» (в «Саутенде» и «Суиндоне» играл на правах аренды), Робсон-Кану, кажется, устал постоянно тусоваться в Чемпионшипе и теперь ждет более серьезного предложения. «Реклама», которую помогли ему на Евро-2016 снять Бэйл и партнеры, должна серьезно помочь с поиском классного клуба.

    Кто интересуется: «Лестер», «Халл, «Уотфорд», «Суонси», клубы из Китая

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    Томаш Росицки

    Позиция: центральный/правый полузащитник

    Возраст: 35 лет

    Прошлый клуб: «Арсенал»

    Позади у гениального чешского футболиста сразу 10 сезонов в составе «Арсенала», два из которых он пропустил полностью из-за жутких травм. Став как самым молодым, так и самым возрастным чехом в истории чемпионатов Европы, Росицки не сумел даже до конца доиграть Евро-2016 из-за очередной травмы. «Похоже, он завершит карьеру», – сообщил бывший главный тренер сборной Чехии, но уж этого никак не хочется, пусть бы Росицки поиграл еще хоть пару лет.

    Кто интересуется: «Спарта»

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    Роналдиньо

    Позиция: центральный полузащитник

    Возраст: 36 лет

    Прошлый клуб: «Флуминенсе»

    Да-да, он самый. Который уже десять месяцев не играет в футбол на профессиональном уровне. Реанимировать карьеру этого фантастически талантливого футболиста – задумка хорошая, но практически нереальная. Пытались это сделать бразильские клубы, влез и мексиканский – тщетно, а европейские нагрузки Роналдиньо уже не потянет при всем желании. Впрочем, ключевое слово как раз – «желание», которого бразильцу недоставало как минимум последние лет пять.

    Кто интересуется: клубы Китая и МЛС

    Эммануэль Адебайор

    Позиция: центральный нападающий:

    Возраст: 32 года

    Прошлый клуб: «Кристал Пэлас»

    Удивительно, что столь известный футболист, поигравший за «Арсенал», «Ман Сити», «Реал» и «Тоттенхэм», держал в руках лишь один трофей за все время – Кубок Испании в 2011-м. Шансов выиграть что-то еще – уж очень мало, разве что влиться вот в эту команду, которую мы сейчас составляем. А так, лишь один гол за полсезона в составе «Кристал Пэлас» – уж очень дохлый результат.

    Кто интересуется: «Кальяри»

    Никлас Бендтнер

    Позиция: центральный нападающий

    Возраст: 28 лет

    Прошлый клуб: «Вольфсбург»

    Датчанина с позором изгнали из немецкого клуба еще за месяц до окончания сезона, да еще и обозвали «неудачным экспериментом». Но Бендтнер не унывает, это не в его стиле. «Я хочу стать лучшим бомбардиром в АПЛ, лучшим бомбардиром чемпионата мира, и в течение ближайших пяти лет намерен попасть в пятерку лучших нападающих мира. Поверьте мне, это произойдет», – разглагольствовал как-то форвард, но теперь этого уже не случится. Зато понабить 10-15 голов в каком-нибудь среднем чемпионате еще вполне возможно.

    Кто интересуется: «Лацио», «Сампдория», «Копенгаген»

    И как вам такая команда?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: agbsport.com, managingmadrid.com, metro.co.uk, sbnation.com, youtube.com, skysports.com, vbetnews.com, espnfc.com
    Рейтинг: 3 Голосов: 10
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +88

      Marvianu 29 июля 2016, 10:53

      середнячок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      Wiskey 27 июля 2016, 22:19

      нападение никакущее а так неплохо)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -46

      kurskih 26 июля 2016, 20:38

      в десятку бы вошла

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +483

      headdevil 26 июля 2016, 20:21

      Половина в лазарете будет сидеть, половину на 1 тайм только хватать)

      1
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      Рейтинг: +93

      Rorschach krym 26 июля 2016, 18:00

      касерес, робсон-кану, велозу и все остальные только для развлечения публики

      0
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      Рейтинг: +13

      Костян231 26 июля 2016, 16:30

      Старовата команда. Не потянет европейский топ-чемпионат.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +299

      Басмачи 26 июля 2016, 16:22

      Чимпеони МЛС

      2
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