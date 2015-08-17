Трансферные слухи. В «Эльче» будет играть россиянин, Адвокату нужен полузащитник «Манчестер Юнайтед»

О многоходовке «Интера» по приобретению Кришито, россиянине в «Эльче», бомбе от «МЮ» и новом конфликте Переса и Бенитеса – в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».

О многоходовке «Интера» по приобретению Кришито, россиянине в «Эльче», бомбе от «МЮ» и новом конфликте Переса и Бенитеса – в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».

Россия

По сообщению Sportmediaset, «Интер» снова вознамерился заполучить защитника «Зенита» Доменико Кришито. Миланцы продолжают уговаривать питерский клуб снизить цену на игрока (15 млн евро). Для этого «Интер» использует всевозможные рычаги, включая агента и самого Кришито, заявившего о желании покинуть «Зенит».

Полузащитник «Локомотива» Мубарак Буссуфа близок к подписанию контракта с «Андерлехтом». Скорее всего, игрок будет продан бельгийскому клубу за 1.5 млн евро. Единственное препятствие – желание Буссуфа получать в «Андерлехте» повышенные бонусы, на что бельгийцы пока не готовы.

Экс-голкипер «Зенита» Андрей Зайцев может перебраться в «Эльче». Только что юный игрок вылетел на просмотр в Испанию. Из-за хронических травм спины Зайцев не смог закрепиться в «Зените» и последние полгода провел в любительской «Звезде».

Таблица летних трансферов РФПЛ

Англия

«Манчестер Юнайтед» включился в погоню за Эсекьельем Лавесси. Экс-вингер «Наполи» должен стать заменой уехавшему во Францию Анхелю Ди Марии.

С треском провалившийся на старте «Сандерленд» в экстренном порядке вышел на трансферный рынок. Наставник «черных котов» Дик Адвокат попросил руководство о покупке защитника «Фиорентины» Маркоса Алонсо. Также голландский наставник нацелился на Фабио Борини («Ливерпуль») и даже Аднана Янузая («МЮ»).

Голкипер «КПР» Роберт Грин может вернуться в «Вест Хэм». Игрока замучила ностальгия настолько, что он отклонил ряд более выгодных предложений от других клубов АПЛ. Грин выступал за «молотобойцев» 6 лет и оттуда вызывался в сборную Англии.

Таблица летних трансферов АПЛ

Италия

Накануне матча с «Байером» римский «Лацио» резко активизировался на трансферном рынке. Эмиссары «бьянкочелести» убеждают Эммануэля Адебайора, что в мире есть много не менее красивых мест, чем Лондон. Если Адебайор не изменит своей позиции и продолжит карьеру в столице Англии, «Лацио» предпримет попытку приобрести Фабио Борини и Алешандре Пато. На последнего, кстати, уже сейчас претендуют «Вольфсбург», «Тоттенхэм» и «Болонья».

Перед стартом Серии А «Ювентус» намерен усилиться Эриком Ламелой. Последние годы аргентинец выступал за «Тоттенхэм», где не оправдал надежды руководства и болельщиков. Отметим, что наставник «Юве» Массимо Аллегри хотел приобрести Ламелу еще в пору своего тренерства в «Милане».

Таблица летних трансферов Серии А

Испания

Наставник «Реала» Рафаэль Бенитес официально отказал «Арсеналу» в продаже Карима Бензема. «От Бензема я жду 20-25 голов в этом сезоне. Предложений от «Арсенала» я, напротив, не жду совсем», - заявил Бенитес.

Президент «Реала» Флорентино Перес все активнее вмешивается в тренерские дела. Сегодня он потребовал от Бенитеса дать согласие на отправку плеймейкера Маркоса Асенсио в аренду в другой клуб. На что Рафаэль ответил категорическим отказом. Отметим, что в прошлом году Асенсио набирался опыта в «Мальорке» под руководством Валерия Карпина.

Таблица летних трансферов Примеры