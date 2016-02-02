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    Эммануэль Адебайор - посты

    #25 | Нападающий
    Имя Эммануэль
    Фамилия Адебайор
    Состав Без клуба
    Родной город Ломе
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 февраля 1984 (39 лет)
    Рост 192
    Вес 86
    Стоимость:
    € 550
    тыс
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