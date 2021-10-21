Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джошуа Смитс - статистика

    #21 | Вратарь
    Имя Джошуа
    Фамилия Смитс
    Команда Виллем II
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 6 ноября 1992 (30 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Буде-Глимт 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.04.2022 Был в запасе Рома (Рим) 4:0 Буде-Глимт (Буде)
    07.04.2022 Был в запасе Буде-Глимт (Буде) 2:1 Рома (Рим)
    17.03.2022 Был в запасе АЗ Алкмаар (Алкмаар) 2:2 Буде-Глимт (Буде)
    10.03.2022 Был в запасе Буде-Глимт (Буде) 2:1 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    24.02.2022 1' -90' Буде-Глимт (Буде) 2:0 Селтик (Глазго)
    17.02.2022 Был в запасе Селтик (Глазго) 1:3 Буде-Глимт (Буде)
    09.12.2021 Был в запасе Заря (Луганск) 1:1 Буде-Глимт (Буде)
    25.11.2021 Был в запасе Буде-Глимт (Буде) 2:0 ЦСКА (София)
    04.11.2021 Был в запасе Рома (Рим) 2:2 Буде-Глимт (Буде)
    21.10.2021 Был в запасе Буде-Глимт (Буде) 6:1 Рома (Рим)
    30.09.2021 Был в запасе ЦСКА (София) 0:0 Буде-Глимт (Буде)
    16.09.2021 Был в запасе Буде-Глимт (Буде) 3:1 Заря (Луганск)
    26.08.2021 Был в запасе Буде-Глимт (Буде) 1:0 Жальгирис (Вильнюс)
    19.08.2021 Был в запасе Жальгирис (Вильнюс) 2:2 Буде-Глимт (Буде)
    12.08.2021 Был в запасе Буде-Глимт (Буде) 2:0 Приштина (Приштина)
    05.08.2021 Был в запасе Приштина (Приштина) 2:1 Буде-Глимт (Буде)
    29.07.2021 Был в запасе Буде-Глимт (Буде) 3:0 Валюр (Рейкьявик)
    22.07.2021 Был в запасе Валюр (Рейкьявик) 0:3 Буде-Глимт (Буде)
    • Читайте нас: 
    11