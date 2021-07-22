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Лига конференций 2026/2027
Валюр - Буде-Глимт
Валюр - Буде-Глимт: обзор матча 22 июля 2021
Валюр
22.07.2021, четверг, 22:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 3
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Буде-Глимт
40'
У. Салтнес
51'
П. Берг (П)
55'
П. Берг
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Валюр - Буде-Глимт
90'
+3
Замена
Э. Хаген
️️️️
С. Тунекти
Замена
T. Hrafn Haraldsson
️️️️
G. Andri Tryggvason
88'
Замена
️️️️
C. Køhler
80'
77'
Замена
A. Lindahl
️️️️
У. Ветлесен
72'
Замена
М. Конрадсен
️️️️
М. Хейбротен
Замена
A. Adolphsson
️️️️
К. Барталсстову
65'
Замена
S. Páll Hjaltested
️️️️
K. Freyr Sigurðsson
65'
55'
ГОЛ! 0:3!
П. Берг
Пас отдал
У. Салтнес
51'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
П. Берг
40'
ГОЛ! 0:1!
У. Салтнес
Пас отдал
Э. Ботхейм
38'
Желтая карточка
М. Лоде
Желтая карточка
Б. Саеварссон
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валюр
1
Ханнес Халльдорсон
ВР
2
Биркир-Мар Саеварссон
ЦЗ
4
Sebastian Hedlund
ЦФ
13
Rasmus Steenberg Christiansen
ЦФ
3
Johannes Vall
ЦФ
22
Birkir Heimisson
ЦФ
4
Christian Køhler
ЦФ
10
Kristinn Freyr Sigurðsson
ЦФ
14
Gudmundur Andri Tryggvason
ЦФ
9
Patrick Pedersen
ЦФ
77
Кай-Лео Барталсстову
ЦФ
Буде-Глимт
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
10
Уго Ветлесен
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦФ
22
Мариус Хейбротен
ЦФ
18
Бреде Матиас Мое
ЦФ
12
Никита Хайкин
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Валюр
17
Andri Adolphsson
ЦФ
12
Tryggvi Hrafn Haraldsson
ЦФ
11
Sigurður Egill Lárusson
ЦФ
88
ArnÃ³r SmÃ¡rason
ЦФ
33
Almarr Ormarsson
ЦФ
7
Haukur Páll Sigurðsson
ЦФ
16
Магнус Эгилссон
ЦФ
20
Orri Sigurður Ómarsson
ЦФ
95
Sveinn Sigurður Jóhannesson
ЦФ
15
Sverrir Páll Hjaltested
ЦФ
Буде-Глимт
6
Вегард Моберг
ЦП
22
Джошуа Смитс
ЦФ
17
Сигурд Квиле
ЦФ
18
Вегард Конгсро
ЦФ
2
Axel Lindahl
ЦФ
8
Мортен Конрадсен
ЦФ
18
Элиас Хаген
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
1-5
1
Халльдорсон
2
Саеварссон
10
77
Барталсстову
9
14
4
2-1-1-5
2
Сампстед
2
Лоде
7
Берг
10
Ветлесен
17
Тунекти
12
Хайкин
18
Мое
22
Хейбротен
19
Фет
77
Барталсстову
17
17
77
Барталсстову
14
12
12
14
11
11
10
15
15
10
10
Ветлесен
2
2
10
Ветлесен
22
Хейбротен
8
Конрадсен
8
Конрадсен
22
Хейбротен
17
Тунекти
18
Хаген
18
Хаген
17
Тунекти
Остались в запасе
Валюр
Буде-Глимт
88
ArnÃ³r SmÃ¡rason
ЦФ
33
Almarr Ormarsson
ЦФ
7
Haukur Páll Sigurðsson
ЦФ
16
Магнус Эгилссон
ЦФ
20
Orri Sigurður Ómarsson
ЦФ
95
Sveinn Sigurður Jóhannesson
ЦФ
6
Вегард Моберг
ЦП
22
Джошуа Смитс
ЦФ
17
Сигурд Квиле
ЦФ
18
Вегард Конгсро
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Остались в запасе
88
ArnÃ³r SmÃ¡rason
ЦФ
33
Almarr Ormarsson
ЦФ
7
Haukur Páll Sigurðsson
ЦФ
16
Магнус Эгилссон
ЦФ
20
Orri Sigurður Ómarsson
ЦФ
95
Sveinn Sigurður Jóhannesson
ЦФ
Остались в запасе
6
Вегард Моберг
ЦП
22
Джошуа Смитс
ЦФ
17
Сигурд Квиле
ЦФ
18
Вегард Конгсро
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Статистика матча Валюр - Буде-Глимт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
Стьярнан
6 : 0
24.10.2026
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Валюр
4 : 1
17.10.2026
Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Валюр
0 : 0
10.10.2026
Хафнарфьордур
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
ИБВ
1 : 1
20.09.2026
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Валюр
4 : 1
13.09.2026
Тор Акурейри
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
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