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Лига конференций 2026/2027
Буде-Глимт - Валюр
Буде-Глимт - Валюр: обзор матча 29 июля 2021
Буде-Глимт
29.07.2021, четверг, 19:00
Лига конференций, 2 раунд
3 : 0
Первый матч – 3 : 0
Завершен
Валюр
26'
У. Салтнес
62'
Б. Матиас Мое
90+3'
Э. Хаген
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Буде-Глимт - Валюр
ГОЛ! 3:0!
Э. Хаген
Пас отдал
У. Ветлесен
90'
+3
Замена
A. Lindahl
️️️️
С. Тунекти
81'
78'
Замена
S. Egill Lárusson
️️️️
B. Heimisson
78'
Замена
️️️️
S. Páll Hjaltested
Замена
В. Моберг
️️️️
У. Салтнес
78'
68'
Желтая карточка
C. Køhler
Замена
М. Конрадсен
️️️️
М. Лоде
64'
Замена
Э. Хаген
️️️️
С. Фет
64'
64'
Замена
G. Andri Tryggvason
️️️️
A. Ormarsson
64'
Замена
C. Køhler
️️️️
H. Páll Sigurðsson
ГОЛ! 2:0!
Б. Матиас Мое
62'
60'
Желтая карточка
S. Páll Hjaltested
Желтая карточка
М. Хейбротен
50'
34'
Желтая карточка
H. Páll Sigurðsson
33'
Желтая карточка
S. Hedlund
ГОЛ! 1:0!
У. Салтнес
Пас отдал
П. Берг
26'
Желтая карточка
У. Ветлесен
16'
Желтая карточка
У. Салтнес
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
10
Уго Ветлесен
ЦП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
12
Никита Хайкин
ЦФ
18
Бреде Матиас Мое
ЦФ
22
Мариус Хейбротен
ЦФ
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦФ
14
Ульрик Салтнес
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Валюр
1
Ханнес Халльдорсон
ВР
2
Биркир-Мар Саеварссон
ЦЗ
15
Sverrir Páll Hjaltested
ЦФ
4
Sebastian Hedlund
ЦФ
13
Rasmus Steenberg Christiansen
ЦФ
3
Johannes Vall
ЦФ
7
Haukur Páll Sigurðsson
ЦФ
22
Birkir Heimisson
ЦФ
33
Almarr Ormarsson
ЦФ
88
ArnÃ³r SmÃ¡rason
ЦФ
12
Tryggvi Hrafn Haraldsson
ЦФ
Буде-Глимт
6
Вегард Моберг
ЦП
0
T. Rataj
ЦФ
22
Джошуа Смитс
ЦФ
18
Вегард Конгсро
ЦФ
2
Axel Lindahl
ЦФ
8
Мортен Конрадсен
ЦФ
18
Элиас Хаген
ЦФ
43
Brynjar Johnsplass
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Валюр
77
Кай-Лео Барталсстову
ЦФ
95
Sveinn Sigurður Jóhannesson
ЦФ
20
Orri Sigurður Ómarsson
ЦФ
16
Магнус Эгилссон
ЦФ
4
Christian Køhler
ЦФ
14
Gudmundur Andri Tryggvason
ЦФ
9
Patrick Pedersen
ЦФ
10
Kristinn Freyr Sigurðsson
ЦФ
11
Sigurður Egill Lárusson
ЦФ
17
Andri Adolphsson
ЦФ
2-1-1-5
2
Сампстед
2
Лоде
7
Берг
10
Ветлесен
22
Хейбротен
17
Тунекти
14
Салтнес
19
Фет
18
Мое
1-5
1
Халльдорсон
2
Саеварссон
7
12
88
33
22
14
Салтнес
6
Моберг
6
Моберг
14
Салтнес
17
Тунекти
2
2
17
Тунекти
2
Лоде
8
Конрадсен
8
Конрадсен
2
Лоде
19
Фет
18
Хаген
18
Хаген
19
Фет
7
4
4
7
33
14
14
33
10
10
22
11
11
22
Остались в запасе
Буде-Глимт
Валюр
0
T. Rataj
ЦФ
22
Джошуа Смитс
ЦФ
18
Вегард Конгсро
ЦФ
43
Brynjar Johnsplass
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
77
Кай-Лео Барталсстову
ЦФ
95
Sveinn Sigurður Jóhannesson
ЦФ
20
Orri Sigurður Ómarsson
ЦФ
16
Магнус Эгилссон
ЦФ
9
Patrick Pedersen
ЦФ
17
Andri Adolphsson
ЦФ
Остались в запасе
0
T. Rataj
ЦФ
22
Джошуа Смитс
ЦФ
18
Вегард Конгсро
ЦФ
43
Brynjar Johnsplass
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Остались в запасе
77
Кай-Лео Барталсстову
ЦФ
95
Sveinn Sigurður Jóhannesson
ЦФ
20
Orri Sigurður Ómarsson
ЦФ
16
Магнус Эгилссон
ЦФ
9
Patrick Pedersen
ЦФ
17
Andri Adolphsson
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Статистика матча Буде-Глимт - Валюр
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
Стьярнан
6 : 0
24.10.2026
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Валюр
4 : 1
17.10.2026
Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Валюр
0 : 0
10.10.2026
Хафнарфьордур
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
ИБВ
1 : 1
20.09.2026
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Валюр
4 : 1
13.09.2026
Тор Акурейри
Информация о матче
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