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Жальгирис - Буде-Глимт
Жальгирис - Буде-Глимт: обзор матча 19 августа 2021
Жальгирис
19.08.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
2 : 2
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Буде-Глимт
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Жальгирис - Буде-Глимт
Замена
М. Павелич
️️️️
К. Узела
87'
Замена
М. Куклис
️️️️
М. Гамаков
80'
Замена
Ф. Кьереме
️️️️
J. Sylvestr
62'
Желтая карточка
J. Sylvestr
50'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жальгирис
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
95
Жоэль Бопесу
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
15
Иван Татомирович
ЦФ
23
Папе Диав
ЦФ
14
Каролис Узела
ЦФ
88
Милен Гамаков
ЦФ
9
Jakub Sylvestr
ЦФ
10
Томислав Киш
ЦФ
11
Уго Видемонт
ЦФ
1
Эдвинас Гертмонас
ЦФ
Главный тренер
Роландас Джяукштас
Буде-Глимт
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
10
Уго Ветлесен
ЦП
12
Никита Хайкин
ЦФ
9
Ола Сольбаккен
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
14
Ульрик Салтнес
ЦФ
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦФ
8
Мортен Конрадсен
ЦФ
18
Бреде Матиас Мое
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Жальгирис
85
Nojus Stankevicius
ЦЗ
21
Gabrielis Nikonovas
ЦЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
88
Мантас Куклис
ЦФ
25
Томислав Дука
ЦФ
95
Gaudentas Ralys
ЦФ
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
11
Франсис Кьереме
ЦФ
9
Густас Ярусевичюс
ЦФ
27
Йосип Тадич
ЦФ
Буде-Глимт
6
Вегард Моберг
ЦП
22
Джоэль Мвука
ЦП
90
Амаль Пеллегрино
ЦП
22
Джошуа Смитс
ЦФ
22
Мариус Хейбротен
ЦФ
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЦФ
18
Вегард Конгсро
ЦФ
17
Сигурд Квиле
ЦФ
18
Элиас Хаген
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
98
Пернамбуко
ЦФ
1-2-5
13
Миколюнас
95
Бопесу
22
Вербицкас
9
1
Гертмонас
11
Видемонт
10
Киш
88
Гамаков
2-1-1-5
2
Сампстед
2
Лоде
7
Берг
10
Ветлесен
22
Ботхейм
18
Мое
8
Конрадсен
19
Фет
14
Салтнес
14
Узела
3
Павелич
3
Павелич
14
Узела
88
Гамаков
88
Куклис
88
Куклис
88
Гамаков
9
11
Кьереме
11
Кьереме
9
Остались в запасе
Жальгирис
Буде-Глимт
85
Nojus Stankevicius
ЦЗ
21
Gabrielis Nikonovas
ЦЗ
25
Томислав Дука
ЦФ
95
Gaudentas Ralys
ЦФ
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
9
Густас Ярусевичюс
ЦФ
27
Йосип Тадич
ЦФ
Главный тренер
Роландас Джяукштас
6
Вегард Моберг
ЦП
22
Джоэль Мвука
ЦП
90
Амаль Пеллегрино
ЦП
22
Джошуа Смитс
ЦФ
22
Мариус Хейбротен
ЦФ
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЦФ
18
Вегард Конгсро
ЦФ
17
Сигурд Квиле
ЦФ
18
Элиас Хаген
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
98
Пернамбуко
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Остались в запасе
85
Nojus Stankevicius
ЦЗ
21
Gabrielis Nikonovas
ЦЗ
25
Томислав Дука
ЦФ
95
Gaudentas Ralys
ЦФ
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
9
Густас Ярусевичюс
ЦФ
27
Йосип Тадич
ЦФ
Остались в запасе
6
Вегард Моберг
ЦП
22
Джоэль Мвука
ЦП
90
Амаль Пеллегрино
ЦП
22
Джошуа Смитс
ЦФ
22
Мариус Хейбротен
ЦФ
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЦФ
18
Вегард Конгсро
ЦФ
17
Сигурд Квиле
ЦФ
18
Элиас Хаген
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
98
Пернамбуко
ЦФ
Главный тренер
Роландас Джяукштас
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Статистика матча Жальгирис - Буде-Глимт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Жальгирис
Литва. А-Лига, 36 тур
Банга
1 : 2
08.11.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 34 тур
Кауно Жальгирис
0 : 0
26.10.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 33 тур
Жальгирис
4 : 1
18.10.2026
Хегельманн
Литва. А-Лига, 22 тур
Жальгирис
4 : 0
10.10.2026
Судува
Литва. А-Лига, 32 тур
ТрансИНВЕСТ
3 : 0
19.09.2026
Жальгирис
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
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