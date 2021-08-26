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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Буде-Глимт - Жальгирис
Буде-Глимт - Жальгирис: обзор матча 26 августа 2021
Буде-Глимт
26.08.2021, четверг, 19:00
Лига конференций, 4 раунд
1 : 0
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Жальгирис
62'
О. Сольбаккен
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Буде-Глимт - Жальгирис
Замена
В. Моберг
️️️️
Э. Ботхейм
90'
+2
83'
Желтая карточка
Ж. Бопесу
Замена
Э. Хаген
️️️️
У. Ветлесен
83'
70'
Замена
М. Павелич
️️️️
М. Гамаков
70'
Замена
Г. Ярусевичюс
️️️️
J. Sylvestr
65'
Желтая карточка
С. Миколюнас
Желтая карточка
Э. Ботхейм
64'
ГОЛ! 1:0!
О. Сольбаккен
Пас отдал
Э. Ботхейм
62'
Желтая карточка
У. Салтнес
54'
52'
Желтая карточка
Т. Киш
Замена
А. Пеллегрино
️️️️
Д. Мвука
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
10
Уго Ветлесен
ЦП
22
Джоэль Мвука
ЦП
12
Никита Хайкин
ЦФ
18
Бреде Матиас Мое
ЦФ
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЦФ
14
Ульрик Салтнес
ЦФ
9
Ола Сольбаккен
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Жальгирис
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
95
Жоэль Бопесу
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
9
Jakub Sylvestr
ЦФ
1
Эдвинас Гертмонас
ЦФ
26
Неманья Любисавлевич
ЦФ
23
Папе Диав
ЦФ
14
Каролис Узела
ЦФ
88
Милен Гамаков
ЦФ
11
Уго Видемонт
ЦФ
10
Томислав Киш
ЦФ
Главный тренер
Роландас Джяукштас
Буде-Глимт
6
Вегард Моберг
ЦП
90
Амаль Пеллегрино
ЦП
22
Джошуа Смитс
ЦФ
22
Мариус Хейбротен
ЦФ
18
Вегард Конгсро
ЦФ
17
Сигурд Квиле
ЦФ
18
Элиас Хаген
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
98
Пернамбуко
ЦФ
Жальгирис
3
Марио Павелич
ЦЗ
21
Gabrielis Nikonovas
ЦЗ
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
25
Томислав Дука
ЦФ
95
Gaudentas Ralys
ЦФ
15
Иван Татомирович
ЦФ
88
Мантас Куклис
ЦФ
9
Густас Ярусевичюс
ЦФ
27
Йосип Тадич
ЦФ
11
Франсис Кьереме
ЦФ
2-1-2-5
2
Сампстед
2
Лоде
7
Берг
10
Ветлесен
22
Мвука
15
Бьоркан
22
Ботхейм
9
Сольбаккен
14
Салтнес
18
Мое
1-2-5
13
Миколюнас
95
Бопесу
22
Вербицкас
23
Диав
10
Киш
11
Видемонт
88
Гамаков
14
Узела
22
Ботхейм
6
Моберг
6
Моберг
22
Ботхейм
22
Мвука
90
Пеллегрино
90
Пеллегрино
22
Мвука
10
Ветлесен
18
Хаген
18
Хаген
10
Ветлесен
88
Гамаков
3
Павелич
3
Павелич
88
Гамаков
9
9
Ярусевичюс
9
Ярусевичюс
9
Остались в запасе
Буде-Глимт
Жальгирис
22
Джошуа Смитс
ЦФ
22
Мариус Хейбротен
ЦФ
18
Вегард Конгсро
ЦФ
17
Сигурд Квиле
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
98
Пернамбуко
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
21
Gabrielis Nikonovas
ЦЗ
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
25
Томислав Дука
ЦФ
95
Gaudentas Ralys
ЦФ
15
Иван Татомирович
ЦФ
88
Мантас Куклис
ЦФ
27
Йосип Тадич
ЦФ
11
Франсис Кьереме
ЦФ
Главный тренер
Роландас Джяукштас
Остались в запасе
22
Джошуа Смитс
ЦФ
22
Мариус Хейбротен
ЦФ
18
Вегард Конгсро
ЦФ
17
Сигурд Квиле
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
98
Пернамбуко
ЦФ
Остались в запасе
21
Gabrielis Nikonovas
ЦЗ
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
25
Томислав Дука
ЦФ
95
Gaudentas Ralys
ЦФ
15
Иван Татомирович
ЦФ
88
Мантас Куклис
ЦФ
27
Йосип Тадич
ЦФ
11
Франсис Кьереме
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Главный тренер
Роландас Джяукштас
Статистика матча Буде-Глимт - Жальгирис
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Жальгирис
Литва. А-Лига, 36 тур
Банга
1 : 2
08.11.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 34 тур
Кауно Жальгирис
0 : 0
26.10.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 33 тур
Жальгирис
4 : 1
18.10.2026
Хегельманн
Литва. А-Лига, 22 тур
Жальгирис
4 : 0
10.10.2026
Судува
Литва. А-Лига, 32 тур
ТрансИНВЕСТ
3 : 0
19.09.2026
Жальгирис
Информация о матче
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