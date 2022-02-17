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Лига конференций 2026/2027
Селтик - Буде-Глимт
Селтик - Буде-Глимт: обзор матча 17 февраля 2022
Селтик
17.02.2022, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/16 финала
1 : 3
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Буде-Глимт
79'
Д. Маэда
7'
Р. Эспейор
55'
А. Пеллегрино
81'
У. Ветлесен
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Селтик - Буде-Глимт
90'
+3
Замена
Д. Сери
️️️️
Б. Вембангомо
90'
+3
Замена
Д. Мвука
️️️️
О. Сольбаккен
81'
ГОЛ! 1:3!
У. Ветлесен
Пас отдал
О. Сольбаккен
ГОЛ! 1:2!
Д. Маэда
Пас отдал
Й. Юранович
79'
76'
Замена
М. Конрадсен
️️️️
У. Салтнес
Замена
Д. Форрест
️️️️
М. О'Райли
74'
69'
Замена
В. Бонифаци
️️️️
Р. Эспейор
69'
Замена
Ж. Коомсон
️️️️
А. Пеллегрино
Замена
Г. Якумакис
️️️️
Л. Абада
59'
Замена
Р. Хатате
️️️️
Т. Рогич
59'
55'
ГОЛ! 0:2!
А. Пеллегрино
Пас отдал
Р. Эспейор
43'
Желтая карточка
А. Пеллегрино
7'
ГОЛ! 0:1!
Р. Эспейор
Пас отдал
У. Ветлесен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
7
Жота
ЛВ
42
Каллум МакГрегор
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
7
Том Рогич
АП
11
Лиел Абада
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
5
Брайс Вембангомо
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
21
Тоби Олувайеми
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
5
Рео Хатате
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
7
Карамоко Дембеле
ЦФ
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
4-2-3-1
1
Харт
32
Тэйлор
20
Картер-Викерс
15
Старфельт
18
Юранович
42
МакГрегор
33
О'Райли
7
Жота
7
Рогич
11
Абада
38
Маэда
2-4-2-2
12
Хайкин
2
Сампстед
22
Хейбротен
10
Ветлесен
18
Хаген
14
Салтнес
18
Мое
9
Сольбаккен
90
Пеллегрино
5
Вембангомо
11
Эспейор
33
О'Райли
49
Форрест
49
Форрест
33
О'Райли
7
Рогич
5
Хатате
5
Хатате
7
Рогич
11
Абада
7
Якумакис
7
Якумакис
11
Абада
9
Сольбаккен
22
Мвука
22
Мвука
9
Сольбаккен
5
Вембангомо
5
Сери
5
Сери
5
Вембангомо
14
Салтнес
8
Конрадсен
8
Конрадсен
14
Салтнес
90
Пеллегрино
7
Коомсон
7
Коомсон
90
Пеллегрино
11
Эспейор
22
Бонифаци
22
Бонифаци
11
Эспейор
Остались в запасе
Селтик
Буде-Глимт
19
Скотт Бэйн
ВР
21
Тоби Олувайеми
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
7
Карамоко Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
22
Джошуа Смитс
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
21
Тоби Олувайеми
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
7
Карамоко Дембеле
ЦФ
Остались в запасе
22
Джошуа Смитс
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Селтик - Буде-Глимт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
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Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Стадион:
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