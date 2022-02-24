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Лига конференций 2026/2027
Буде-Глимт - Селтик
Буде-Глимт - Селтик: обзор матча 24 февраля 2022
Буде-Глимт
24.02.2022, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/16 финала
2 : 0
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Селтик
9'
О. Сольбаккен
69'
У. Ветлесен
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Буде-Глимт - Селтик
Замена
Ж. Коомсон
️️️️
А. Пеллегрино
90'
+2
Замена
Д. Мвука
️️️️
У. Ветлесен
77'
Замена
Д. Сери
️️️️
Б. Вембангомо
77'
76'
Замена
Д. МакКарти
️️️️
Г. Якумакис
ГОЛ! 2:0!
У. Ветлесен
Пас отдал
М. Конрадсен
69'
Замена
М. Конрадсен
️️️️
У. Салтнес
65'
Замена
В. Бонифаци
️️️️
Р. Эспейор
65'
64'
Желтая карточка
Л. Скейлз
60'
Желтая карточка
К. МакГрегор
Желтая карточка
Б. Вембангомо
59'
46'
Замена
К. МакГрегор
️️️️
Т. Рогич
46'
Замена
Л. Абада
️️️️
М. О'Райли
Желтая карточка
А. Сампстед
39'
ГОЛ! 1:0!
О. Сольбаккен
Пас отдал
Э. Хаген
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
18
Элиас Хаген
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Селтик
1
Джо Харт
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
7
Том Рогич
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Буде-Глимт
45
Маркус Андерсен
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Селтик
21
Тоби Олувайеми
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
7
Жота
ЛВ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
3-4-2-1
22
Смитс
22
Хейбротен
2
Сампстед
5
Вембангомо
18
Хаген
14
Салтнес
18
Мое
10
Ветлесен
90
Пеллегрино
9
Сольбаккен
11
Эспейор
4-1-1-2-2
1
Харт
5
Скейлз
23
Уэлш
15
Старфельт
56
Ролстон
55
Биттон
33
О'Райли
49
Форрест
7
Рогич
38
Маэда
7
Якумакис
10
Ветлесен
22
Мвука
22
Мвука
10
Ветлесен
5
Вембангомо
5
Сери
5
Сери
5
Вембангомо
14
Салтнес
8
Конрадсен
8
Конрадсен
14
Салтнес
90
Пеллегрино
7
Коомсон
7
Коомсон
90
Пеллегрино
11
Эспейор
22
Бонифаци
22
Бонифаци
11
Эспейор
7
Якумакис
16
МакКарти
16
МакКарти
7
Якумакис
7
Рогич
42
МакГрегор
42
МакГрегор
7
Рогич
33
О'Райли
11
Абада
11
Абада
33
О'Райли
Остались в запасе
Буде-Глимт
Селтик
45
Маркус Андерсен
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
21
Тоби Олувайеми
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
5
Рео Хатате
ЦП
7
Жота
ЛВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
45
Маркус Андерсен
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Остались в запасе
21
Тоби Олувайеми
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
5
Рео Хатате
ЦП
7
Жота
ЛВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Буде-Глимт - Селтик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
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