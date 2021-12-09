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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Заря - Буде-Глимт
Заря - Буде-Глимт: обзор матча 09 декабря 2021
Заря
09.12.2021, четверг, 20:45
Лига конференций, группа C, 6 тур
1 : 1
Завершен
Буде-Глимт
18'
Е. Назарина
68'
В. Вернидуб (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Буде-Глимт
Желтая карточка
Е. Назарина
90'
89'
Замена
Д. Мвука
️️️️
Пернамбуко
89'
Замена
М. Хейбротен
️️️️
М. Конрадсен
Желтая карточка
Д. Мацапура
86'
83'
Желтая карточка
У. Ветлесен
Замена
Ш. Захеди
️️️️
А. Громов
82'
68'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
В. Вернидуб
Пас отдал
У. Ветлесен
64'
Замена
Пернамбуко
️️️️
А. Пеллегрино
46'
Замена
У. Ветлесен
️️️️
С. Фет
ГОЛ! 1:0!
Е. Назарина
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
45
Денис Фаворов
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
6
Леовигилдо
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
40
Ловро Квек
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
28
Артем Громов
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
2
Мариус Лоде
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
36
Антон Жилкин
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
22
Владислав Кабаев
АП
10
Сергей Булеца
АП
68
Кристиан
ПВ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
7
Шахаб Захеди
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
98
Пернамбуко
ЛВ
6
Вегард Моберг
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
11
Лассе Нордас
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Мацапура
45
Фаворов
32
Имереков
6
Леовигилдо
15
Вернидуб
40
Квек
29
Назарина
10
Хомченовский
17
Саядманеш
20
Гладкий
28
Громов
2-1-4-2-1
12
Хайкин
2
Лоде
2
Сампстед
7
Берг
19
Фет
14
Салтнес
18
Мое
8
Конрадсен
9
Сольбаккен
90
Пеллегрино
22
Ботхейм
28
Громов
7
Захеди
7
Захеди
28
Громов
Пернамбуко
22
Мвука
22
Мвука
Пернамбуко
8
Конрадсен
22
Хейбротен
22
Хейбротен
8
Конрадсен
19
Фет
10
Ветлесен
10
Ветлесен
19
Фет
90
Пеллегрино
98
Пернамбуко
98
Пернамбуко
90
Пеллегрино
Остались в запасе
Заря
Буде-Глимт
22
Владислав Кабаев
АП
1
Александр Сапутин
ВР
36
Антон Жилкин
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
10
Сергей Булеца
АП
68
Кристиан
ПВ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
22
Джошуа Смитс
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
6
Вегард Моберг
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
22
Владислав Кабаев
АП
1
Александр Сапутин
ВР
36
Антон Жилкин
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
10
Сергей Булеца
АП
68
Кристиан
ПВ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
Остались в запасе
22
Джошуа Смитс
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
6
Вегард Моберг
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Заря - Буде-Глимт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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