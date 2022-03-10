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Буде-Глимт - АЗ Алкмаар
Буде-Глимт - АЗ Алкмаар: обзор матча 10 марта 2022
Буде-Глимт
10.03.2022, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/8 финала
2 : 1
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
АЗ Алкмаар
39'
А. Пеллегрино
90+1'
О. Сольбаккен (П)
73'
З. Абухляль
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Буде-Глимт - АЗ Алкмаар
ГОЛ с пенальти! 2:1!
О. Сольбаккен
90'
+1
Замена
Ж. Коомсон
️️️️
А. Пеллегрино
88'
Замена
В. Бонифаци
️️️️
Р. Эспейор
84'
77'
Желтая карточка
З. Абухляль
75'
Желтая карточка
Х. Эвьен
73'
ГОЛ! 1:1!
З. Абухляль
Пас отдал
Ю. Сугавара
60'
Замена
К. Соуа
️️️️
А. Витри
60'
Замена
З. Абухляль
️️️️
В. Павлидис
Желтая карточка
Б. Вембангомо
51'
45'
Желтая карточка
А. Витри
ГОЛ! 1:0!
А. Пеллегрино
Пас отдал
А. Сампстед
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
14
Ульрик Салтнес
ЦП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
8
Йорди Класи
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
АЗ Алкмаар
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
6
Милош Керкез
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
10
Зико Бурместер
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
14
Камаль Соуа
АП
7
Закария Абухляль
ПВ
3-4-2-1
12
Хайкин
2
Сампстед
22
Хейбротен
5
Вембангомо
14
Салтнес
18
Хаген
10
Ветлесен
18
Мое
90
Пеллегрино
9
Сольбаккен
11
Эспейор
3-2-3-2
1
Виндаль
4
Мартинс-Инди
4
Хацидиакос
28
Сугавара
16
Витри
5
Вейндал
8
Класи
20
де Вит
14
Рейндерс
14
Павлидис
21
Карлссон
90
Пеллегрино
7
Коомсон
7
Коомсон
90
Пеллегрино
11
Эспейор
22
Бонифаци
22
Бонифаци
11
Эспейор
14
Павлидис
7
Абухляль
7
Абухляль
14
Павлидис
16
Витри
14
Соуа
14
Соуа
16
Витри
Остались в запасе
Буде-Глимт
АЗ Алкмаар
22
Джоэль Мвука
ПВ
22
Джошуа Смитс
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
10
Мохамед Таабуни
АП
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
6
Милош Керкез
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
10
Зико Бурместер
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
22
Джоэль Мвука
ПВ
22
Джошуа Смитс
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
11
Лассе Нордас
ЦФ
Остались в запасе
10
Мохамед Таабуни
АП
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
6
Милош Керкез
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
10
Зико Бурместер
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Буде-Глимт - АЗ Алкмаар
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
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