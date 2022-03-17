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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
АЗ Алкмаар - Буде-Глимт
АЗ Алкмаар - Буде-Глимт: обзор матча 17 марта 2022
АЗ Алкмаар
17.03.2022, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/8 финала
2 : 2
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Буде-Глимт
18'
В. Павлидис
30'
В. Павлидис
26'
А. Пеллегрино
105+1'
А. Сампстед
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - Буде-Глимт
Замена
П. Хацидиакос
️️️️
Ю. Сугавара
120'
+1
116'
Замена
В. Конгсро
️️️️
Б. Вембангомо
113'
Желтая карточка
О. Сольбаккен
105'
+1
ГОЛ! 2:2!
А. Сампстед
Пас отдал
У. Ветлесен
91'
Замена
Ж. Коомсон
️️️️
А. Пеллегрино
91'
Замена
В. Бонифаци
️️️️
Р. Эспейор
90'
Желтая карточка
У. Салтнес
Желтая карточка
К. Соуа
90'
Желтая карточка
Ю. Сугавара
86'
Замена
Х. Эвьен
️️️️
Й. Класи
81'
Замена
К. Соуа
️️️️
Д. де Вит
81'
Замена
З. Абухляль
️️️️
В. Павлидис
75'
Желтая карточка
Д. де Вит
46'
Желтая карточка
Т. Рейндерс
44'
ГОЛ! 2:1!
В. Павлидис
Пас отдал
А. Витри
30'
26'
ГОЛ! 1:1!
А. Пеллегрино
ГОЛ! 1:0!
В. Павлидис
Пас отдал
О. Вейндал
18'
7'
Желтая карточка
А. Сампстед
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
АЗ Алкмаар
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
14
Камаль Соуа
АП
7
Закария Абухляль
ПВ
9
Мекс Мердинк
ЦФ
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
3-2-3-2
1
Виндаль
31
Беукема
4
Мартинс-Инди
28
Сугавара
5
Вейндал
16
Витри
14
Рейндерс
20
де Вит
8
Класи
21
Карлссон
14
Павлидис
3-4-2-1
12
Хайкин
5
Вембангомо
22
Хейбротен
2
Сампстед
14
Салтнес
18
Хаген
10
Ветлесен
18
Мое
9
Сольбаккен
90
Пеллегрино
11
Эспейор
14
Павлидис
7
Абухляль
7
Абухляль
14
Павлидис
28
Сугавара
4
Хацидиакос
4
Хацидиакос
28
Сугавара
8
Класи
26
Эвьен
26
Эвьен
8
Класи
20
де Вит
14
Соуа
14
Соуа
20
де Вит
5
Вембангомо
18
Конгсро
18
Конгсро
5
Вембангомо
90
Пеллегрино
7
Коомсон
7
Коомсон
90
Пеллегрино
11
Эспейор
22
Бонифаци
22
Бонифаци
11
Эспейор
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Буде-Глимт
10
Мохамед Таабуни
АП
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
9
Мекс Мердинк
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
22
Джоэль Мвука
ПВ
22
Джошуа Смитс
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
10
Мохамед Таабуни
АП
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
9
Мекс Мердинк
ЦФ
Остались в запасе
22
Джоэль Мвука
ПВ
22
Джошуа Смитс
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча АЗ Алкмаар - Буде-Глимт
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
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