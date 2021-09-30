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Лига конференций 2026/2027
ЦСКА София - Буде-Глимт
ЦСКА София - Буде-Глимт: обзор матча 30 сентября 2021
ЦСКА София
30.09.2021, четверг, 19:45
Лига конференций, группа C, 2 тур
0 : 0
Завершен
Буде-Глимт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА София - Буде-Глимт
90'
+3
Замена
М. Конрадсен
️️️️
У. Салтнес
Замена
А. Юга
️️️️
Г. Йомов
83'
Желтая карточка
И. Турицов
77'
5'
Желтая карточка
М. Хейбротен
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА София
1
Густаво Бусатто
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
2
Юрген Маттей
ЦЗ
3
Жеферсон
ЦЗ
73
Карло Мухар
ЦП
10
Грехэм Кэри
ЦП
30
Георги Йомов
ЦФ
10
Йоан Бай
ЦФ
9
Жорди Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Буде-Глимт
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
90
Амаль Пеллегрино
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦФ
12
Никита Хайкин
ЦФ
14
Ульрик Салтнес
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
9
Ола Сольбаккен
ЦФ
22
Мариус Хейбротен
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
ЦСКА София
25
Димитар Евтимов
ВР
25
Пламен Галабов
ЦЗ
22
Амос Юга
ЦП
10
Феде Варела
ЦФ
8
Асен Дончев
ЦФ
70
Ахмед Ахмедов
ЦФ
26
Калоян Крастев
ЦФ
7
Хамза Чатакович
ЦФ
Буде-Глимт
8
Мортен Конрадсен
ЦП
22
Джоэль Мвука
ЦП
6
Вегард Моберг
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
11
Лассе Нордас
ЦФ
7
Жилберт Коомсон
ЦФ
18
Элиас Хаген
ЦФ
17
Сигурд Квиле
ЦФ
18
Бреде Матиас Мое
ЦФ
22
Джошуа Смитс
ЦФ
3-2-2-3
1
Бусатто
3
Лам
2
Маттей
3
Жеферсон
18
Мазику
19
Турицов
73
Мухар
10
Кэри
9
Кайседо
10
Бай
30
Йомов
3-1-1-5
2
Сампстед
2
Лоде
15
Бьоркан
7
Берг
90
Пеллегрино
12
Хайкин
22
Хейбротен
9
Сольбаккен
22
Ботхейм
14
Салтнес
30
Йомов
22
Юга
22
Юга
30
Йомов
14
Салтнес
8
Конрадсен
8
Конрадсен
14
Салтнес
Остались в запасе
ЦСКА София
Буде-Глимт
25
Димитар Евтимов
ВР
25
Пламен Галабов
ЦЗ
10
Феде Варела
ЦФ
8
Асен Дончев
ЦФ
70
Ахмед Ахмедов
ЦФ
26
Калоян Крастев
ЦФ
7
Хамза Чатакович
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
22
Джоэль Мвука
ЦП
6
Вегард Моберг
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
11
Лассе Нордас
ЦФ
7
Жилберт Коомсон
ЦФ
18
Элиас Хаген
ЦФ
17
Сигурд Квиле
ЦФ
18
Бреде Матиас Мое
ЦФ
22
Джошуа Смитс
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
25
Пламен Галабов
ЦЗ
10
Феде Варела
ЦФ
8
Асен Дончев
ЦФ
70
Ахмед Ахмедов
ЦФ
26
Калоян Крастев
ЦФ
7
Хамза Чатакович
ЦФ
Остались в запасе
22
Джоэль Мвука
ЦП
6
Вегард Моберг
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
11
Лассе Нордас
ЦФ
7
Жилберт Коомсон
ЦФ
18
Элиас Хаген
ЦФ
17
Сигурд Квиле
ЦФ
18
Бреде Матиас Мое
ЦФ
22
Джошуа Смитс
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Статистика матча ЦСКА София - Буде-Глимт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Стадион:
Болгарска Армия
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