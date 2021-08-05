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Приштина - Буде-Глимт
Приштина - Буде-Глимт: обзор матча 05 августа 2021
Приштина
05.08.2021, четверг, 21:00
Лига конференций, 3 раунд
2 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Буде-Глимт
44'
J. Otto John
82'
М. Лоде (АГ)
11'
Э. Ботхейм
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Приштина - Буде-Глимт
Замена
Х. Шабани
️️️️
J. Otto John
90'
+2
Замена
T. Bardhoku
️️️️
L. Boshnjaku
87'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
М. Лоде
82'
81'
Замена
М. Хейбротен
️️️️
Ф. Бьоркан
Замена
M. Hoti
️️️️
F. Avdyli
77'
Желтая карточка
Э. Красничи
75'
Желтая карточка
G. Mici
62'
57'
Желтая карточка
У. Ветлесен
ГОЛ! 1:1!
J. Otto John
44'
Желтая карточка
G. Mankenda
17'
Желтая карточка
F. Avdyli
13'
11'
ГОЛ! 0:1!
Э. Ботхейм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Приштина
77
Gauthier Mankenda
ЦФ
35
Eglant Haxho
ЦФ
2
Бесник Красники
ЦФ
32
Kristi Vangjeli
ЦФ
28
Леотрим Бектеши
ЦФ
3
Gledi Mici
ЦФ
0
F. Avdyli
ЦФ
17
Lorik Boshnjaku
ЦФ
10
Эндрит Красничи
ЦФ
0
J. Otto John
ЦФ
9
Leotrim Kryeziu
ЦФ
Главный тренер
Дебатик Цурри
Буде-Глимт
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
10
Уго Ветлесен
ЦП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
12
Никита Хайкин
ЦФ
18
Бреде Матиас Мое
ЦФ
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЦФ
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦФ
14
Ульрик Салтнес
ЦФ
9
Ола Сольбаккен
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Приштина
70
Albin Prapashtica
ЦФ
1
Ardit Nika
ЦФ
44
Tun Bardhoku
ЦФ
8
Хевдет Шабани
ЦФ
11
Mendurim Hoti
ЦФ
18
Samuel Mone Andoh
ЦФ
7
Bleart Tolaj
ЦФ
Буде-Глимт
6
Вегард Моберг
ЦП
11
Лассе Нордас
ЦФ
22
Джошуа Смитс
ЦФ
22
Мариус Хейбротен
ЦФ
17
Сигурд Квиле
ЦФ
2
Axel Lindahl
ЦФ
8
Мортен Конрадсен
ЦФ
18
Элиас Хаген
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
5
17
9
0
10
Красничи
0
2-1-1-5
2
Сампстед
2
Лоде
7
Берг
10
Ветлесен
18
Мое
9
Сольбаккен
14
Салтнес
19
Фет
15
Бьоркан
17
44
44
17
0
8
Шабани
8
Шабани
0
0
11
11
0
15
Бьоркан
22
Хейбротен
22
Хейбротен
15
Бьоркан
Остались в запасе
Приштина
Буде-Глимт
70
Albin Prapashtica
ЦФ
1
Ardit Nika
ЦФ
18
Samuel Mone Andoh
ЦФ
7
Bleart Tolaj
ЦФ
Главный тренер
Дебатик Цурри
6
Вегард Моберг
ЦП
11
Лассе Нордас
ЦФ
22
Джошуа Смитс
ЦФ
17
Сигурд Квиле
ЦФ
2
Axel Lindahl
ЦФ
8
Мортен Конрадсен
ЦФ
18
Элиас Хаген
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Остались в запасе
70
Albin Prapashtica
ЦФ
1
Ardit Nika
ЦФ
18
Samuel Mone Andoh
ЦФ
7
Bleart Tolaj
ЦФ
Остались в запасе
6
Вегард Моберг
ЦП
11
Лассе Нордас
ЦФ
22
Джошуа Смитс
ЦФ
17
Сигурд Квиле
ЦФ
2
Axel Lindahl
ЦФ
8
Мортен Конрадсен
ЦФ
18
Элиас Хаген
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
Главный тренер
Дебатик Цурри
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Статистика матча Приштина - Буде-Глимт
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Приштина
Косово. Суперлига, 36 тур
Приштина
1 : 2
31.05.2026
Дреница
Косово. Суперлига, 35 тур
Балкани
1 : 2
24.05.2026
Приштина
Косово. Суперлига, 34 тур
Приштина
2 : 3
17.05.2026
Феризай
Косово. Суперлига, 33 тур
Приштина е Ре
3 : 2
06.05.2026
Приштина
Косово. Суперлига, 32 тур
Приштина
0 : 1
02.05.2026
Дрита
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
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