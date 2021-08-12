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Буде-Глимт - Приштина
Буде-Глимт - Приштина: обзор матча 12 августа 2021
Буде-Глимт
12.08.2021, четверг, 19:00
Лига конференций, 3 раунд
2 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Приштина
18'
Э. Ботхейм
78'
Э. Ботхейм
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Буде-Глимт - Приштина
86'
Замена
Х. Шабани
️️️️
L. Kryeziu
84'
Замена
M. Hoti
️️️️
F. Avdyli
Замена
Д. Мвука
️️️️
О. Сольбаккен
79'
Замена
М. Конрадсен
️️️️
У. Ветлесен
79'
ГОЛ! 2:0!
Э. Ботхейм
Пас отдал
У. Салтнес
78'
72'
Желтая карточка
Б. Красники
Желтая карточка
А. Сампстед
57'
Пенальти не реализован!
П. Берг
24'
23'
Желтая карточка
K. Vangjeli
ГОЛ! 1:0!
Э. Ботхейм
Пас отдал
У. Ветлесен
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
10
Уго Ветлесен
ЦП
18
Бреде Матиас Мое
ЦФ
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЦФ
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦФ
14
Ульрик Салтнес
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
9
Ола Сольбаккен
ЦФ
12
Никита Хайкин
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Приштина
10
Эндрит Красничи
ЦФ
9
Leotrim Kryeziu
ЦФ
0
J. Otto John
ЦФ
77
Gauthier Mankenda
ЦФ
0
F. Avdyli
ЦФ
17
Lorik Boshnjaku
ЦФ
3
Gledi Mici
ЦФ
28
Леотрим Бектеши
ЦФ
32
Kristi Vangjeli
ЦФ
2
Бесник Красники
ЦФ
35
Eglant Haxho
ЦФ
Главный тренер
Дебатик Цурри
Буде-Глимт
6
Вегард Моберг
ЦП
22
Джоэль Мвука
ЦП
11
Лассе Нордас
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
8
Мортен Конрадсен
ЦФ
22
Мариус Хейбротен
ЦФ
18
Вегард Конгсро
ЦФ
17
Сигурд Квиле
ЦФ
22
Джошуа Смитс
ЦФ
18
Элиас Хаген
ЦФ
Приштина
1
Ardit Nika
ЦФ
8
Хевдет Шабани
ЦФ
23
Arlind Shabani
ЦФ
70
Albin Prapashtica
ЦФ
18
Samuel Mone Andoh
ЦФ
11
Mendurim Hoti
ЦФ
2-1-1-5
2
Сампстед
2
Лоде
7
Берг
10
Ветлесен
14
Салтнес
12
Хайкин
9
Сольбаккен
22
Ботхейм
19
Фет
5
3
35
2
Красники
32
28
Бектеши
9
Сольбаккен
22
Мвука
22
Мвука
9
Сольбаккен
10
Ветлесен
8
Конрадсен
8
Конрадсен
10
Ветлесен
9
8
Шабани
8
Шабани
9
0
11
11
0
Остались в запасе
Буде-Глимт
Приштина
6
Вегард Моберг
ЦП
11
Лассе Нордас
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
22
Мариус Хейбротен
ЦФ
18
Вегард Конгсро
ЦФ
17
Сигурд Квиле
ЦФ
22
Джошуа Смитс
ЦФ
18
Элиас Хаген
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
1
Ardit Nika
ЦФ
23
Arlind Shabani
ЦФ
70
Albin Prapashtica
ЦФ
18
Samuel Mone Andoh
ЦФ
Главный тренер
Дебатик Цурри
Остались в запасе
6
Вегард Моберг
ЦП
11
Лассе Нордас
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
22
Мариус Хейбротен
ЦФ
18
Вегард Конгсро
ЦФ
17
Сигурд Квиле
ЦФ
22
Джошуа Смитс
ЦФ
18
Элиас Хаген
ЦФ
Остались в запасе
1
Ardit Nika
ЦФ
23
Arlind Shabani
ЦФ
70
Albin Prapashtica
ЦФ
18
Samuel Mone Andoh
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Главный тренер
Дебатик Цурри
Статистика матча Буде-Глимт - Приштина
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Приштина
Косово. Суперлига, 36 тур
Приштина
1 : 2
31.05.2026
Дреница
Косово. Суперлига, 35 тур
Балкани
1 : 2
24.05.2026
Приштина
Косово. Суперлига, 34 тур
Приштина
2 : 3
17.05.2026
Феризай
Косово. Суперлига, 33 тур
Приштина е Ре
3 : 2
06.05.2026
Приштина
Косово. Суперлига, 32 тур
Приштина
0 : 1
02.05.2026
Дрита
Информация о матче
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