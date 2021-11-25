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Лига конференций 2026/2027
Буде-Глимт - ЦСКА София
Буде-Глимт - ЦСКА София: обзор матча 25 ноября 2021
Буде-Глимт
25.11.2021, четверг, 23:00
Лига конференций, группа C, 5 тур
2 : 0
Завершен
ЦСКА София
25'
С. Фет
85'
Э. Ботхейм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Буде-Глимт - ЦСКА София
Замена
В. Моберг
️️️️
П. Берг
90'
+3
Замена
Д. Мвука
️️️️
А. Пеллегрино
90'
88'
Замена
П. Галабов
️️️️
И. Турицов
ГОЛ! 2:0!
Э. Ботхейм
Пас отдал
О. Сольбаккен
85'
Замена
Э. Хаген
️️️️
С. Фет
83'
82'
Замена
К. Крастев
️️️️
Ж. Кайседо
62'
Замена
Я. Вилдсхут
️️️️
Г. Йомов
62'
Замена
Ф. Варела
️️️️
Жеферсон
62'
Замена
К. Мухар
️️️️
А. Юга
Желтая карточка
М. Хейбротен
55'
50'
Желтая карточка
Ю. Маттей
Замена
М. Конрадсен
️️️️
У. Ветлесен
46'
45'
+1
Желтая карточка
А. Юга
ГОЛ! 1:0!
С. Фет
Пас отдал
А. Пеллегрино
25'
2'
Желтая карточка
Ж. Кайседо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
22
Мариус Хейбротен
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
ЦСКА София
1
Густаво Бусатто
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
2
Юрген Маттей
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
3
Жеферсон
ЦЗ
22
Амос Юга
ЦП
10
Грехэм Кэри
ЦП
15
Тибо Вион
ПП
30
Георги Йомов
ЦФ
9
Жорди Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЦЗ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
98
Пернамбуко
ЛВ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
6
Вегард Моберг
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
ЦСКА София
25
Димитар Евтимов
ВР
25
Пламен Галабов
ЦЗ
73
Карло Мухар
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
10
Йоан Бай
ЦФ
10
Феде Варела
ЦФ
26
Калоян Крастев
ЦФ
8
Асен Дончев
ЦФ
3-1-3-2-1
12
Хайкин
22
Хейбротен
2
Лоде
2
Сампстед
7
Берг
18
Мое
19
Фет
10
Ветлесен
90
Пеллегрино
9
Сольбаккен
22
Ботхейм
3-2-3-2
1
Бусатто
2
Маттей
3
Лам
3
Жеферсон
19
Турицов
18
Мазику
15
Вион
10
Кэри
22
Юга
9
Кайседо
30
Йомов
90
Пеллегрино
22
Мвука
22
Мвука
90
Пеллегрино
10
Ветлесен
8
Конрадсен
8
Конрадсен
10
Ветлесен
7
Берг
6
Моберг
6
Моберг
7
Берг
19
Фет
18
Хаген
18
Хаген
19
Фет
19
Турицов
25
Галабов
25
Галабов
19
Турицов
22
Юга
73
Мухар
73
Мухар
22
Юга
30
Йомов
13
Вилдсхут
13
Вилдсхут
30
Йомов
3
Жеферсон
10
Варела
10
Варела
3
Жеферсон
9
Кайседо
26
Крастев
26
Крастев
9
Кайседо
Остались в запасе
Буде-Глимт
ЦСКА София
22
Джошуа Смитс
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЦЗ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
98
Пернамбуко
ЛВ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
25
Димитар Евтимов
ВР
10
Йоан Бай
ЦФ
8
Асен Дончев
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Остались в запасе
22
Джошуа Смитс
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЦЗ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
98
Пернамбуко
ЛВ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
10
Йоан Бай
ЦФ
8
Асен Дончев
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Стамен Белчев
Статистика матча Буде-Глимт - ЦСКА София
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
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