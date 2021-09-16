Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Буде-Глимт - Заря
Буде-Глимт - Заря: обзор матча 16 сентября 2021
Буде-Глимт
16.09.2021, четверг, 22:00
Лига конференций, группа C, 1 тур
3 : 1
Завершен
Заря
48'
У. Салтнес
49'
О. Сольбаккен
60'
А. Пеллегрино
90+1'
А. Громов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Буде-Глимт - Заря
90'
+4
Замена
Д. Алефиренко
️️️️
Д. Хомченовский
90'
+4
Замена
М. Имереков
️️️️
Л. Квек
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
А. Громов
Замена
М. Хейбротен
️️️️
М. Лоде
89'
Замена
Д. Мвука
️️️️
О. Сольбаккен
88'
Замена
М. Конрадсен
️️️️
Ф. Бьоркан
79'
Замена
Ж. Коомсон
️️️️
А. Пеллегрино
79'
71'
Замена
М. Лунев
️️️️
С. Булеца
70'
Замена
Кристиан
️️️️
А. Саядманеш
Замена
У. Ветлесен
️️️️
С. Фет
67'
ГОЛ! 3:0!
А. Пеллегрино
60'
59'
Желтая карточка
И. Снурницын
54'
Желтая карточка
В. Кабаев
52'
Желтая карточка
В. Кочергин
ГОЛ! 2:0!
О. Сольбаккен
Пас отдал
Э. Ботхейм
49'
ГОЛ! 1:0!
У. Салтнес
Пас отдал
П. Берг
48'
Желтая карточка
Ф. Бьоркан
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
90
Амаль Пеллегрино
ЦП
12
Никита Хайкин
ЦФ
18
Бреде Матиас Мое
ЦФ
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦФ
14
Ульрик Салтнес
ЦФ
9
Ола Сольбаккен
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
40
Ловро Квек
ОП
10
Владислав Кочергин
ЦП
10
Сергей Булеца
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
75
Игорь Снурницын
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Буде-Глимт
6
Вегард Моберг
ЦП
22
Джоэль Мвука
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
22
Мариус Хейбротен
ЦФ
22
Джошуа Смитс
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
17
Сигурд Квиле
ЦФ
18
Элиас Хаген
ЦФ
7
Жилберт Коомсон
ЦФ
98
Пернамбуко
ЦФ
Заря
32
Максим Имереков
ЦЗ
45
Денис Фаворов
ЦЗ
68
Кристиан
ЦП
24
Раймонд Овусу
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
3-1-1-5
15
Бьоркан
2
Лоде
2
Сампстед
7
Берг
90
Пеллегрино
19
Фет
22
Ботхейм
9
Сольбаккен
14
Салтнес
18
Мое
1-1-3-2-3
1
Мацапура
15
Вернидуб
40
Квек
10
Кочергин
10
Булеца
29
Назарина
22
Кабаев
10
Хомченовский
17
Саядманеш
28
Громов
75
Снурницын
9
Сольбаккен
22
Мвука
22
Мвука
9
Сольбаккен
15
Бьоркан
8
Конрадсен
8
Конрадсен
15
Бьоркан
19
Фет
10
Ветлесен
10
Ветлесен
19
Фет
2
Лоде
22
Хейбротен
22
Хейбротен
2
Лоде
90
Пеллегрино
7
Коомсон
7
Коомсон
90
Пеллегрино
40
Квек
32
Имереков
32
Имереков
40
Квек
17
Саядманеш
68
Кристиан
68
Кристиан
17
Саядманеш
10
Хомченовский
7
Алефиренко
7
Алефиренко
10
Хомченовский
10
Булеца
14
Лунев
14
Лунев
10
Булеца
Остались в запасе
Буде-Глимт
Заря
6
Вегард Моберг
ЦП
22
Джошуа Смитс
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
17
Сигурд Квиле
ЦФ
18
Элиас Хаген
ЦФ
98
Пернамбуко
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
45
Денис Фаворов
ЦЗ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
6
Вегард Моберг
ЦП
22
Джошуа Смитс
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
17
Сигурд Квиле
ЦФ
18
Элиас Хаген
ЦФ
98
Пернамбуко
ЦФ
Остались в запасе
45
Денис Фаворов
ЦЗ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Буде-Глимт - Заря
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Аспмюра
Новости команд
Все
Буде-Глимт
Заря
Лига чемпионов. «Галатасарай» выиграл у «Астон Виллы» (1:0), забив сразу после замены Батракова
Вчера, 22:39
5
«Буде-Глимт» – «ЛАСК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 19:35
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
«Карпаты» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Карпат» и «Зари» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Лига чемпионов. «Галатасарай» выиграл у «Астон Виллы» (1:0), забив сразу после замены Батракова
Вчера, 22:39
5
«Буде-Глимт» – «ЛАСК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 19:35
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Карпаты» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Карпат» и «Зари» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Заря» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Зари» и «Эпицентра» на победу в матче 11 тура
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+