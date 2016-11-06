Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Альберто Джилардино - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Альберто
    Фамилия Джилардино
    Команда Пескара
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 июля 1982 (40 лет)
    Рост 184
    Вес 76
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эмполи 14 0 0 2 0
    Пескара 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2017 76' -90' Пескара (Пескара) 2:0 Палермо (Палермо)
    14.05.2017 73' -90' Болонья (Болонья) 3:1 Пескара (Пескара)
    15.01.2017 1' -70' Наполи (Неаполь) 3:1 Пескара (Пескара)
    20.12.2016 73' -90' Аталанта (Бергамо) 2:1 Эмполи (Эмполи)
    17.12.2016 82' -90' Эмполи (Эмполи) 2:0 Кальяри (Кальяри)
    90'
    11.12.2016 56' -90' Болонья (Болонья) 0:0 Эмполи (Эмполи)
    04.12.2016 56' -90' Сассуоло (Сассуоло) 3:0 Эмполи (Эмполи)
    26.11.2016 74' -90' Эмполи (Эмполи) 1:4 Милан (Милан)
    20.11.2016 58' -90' Эмполи (Эмполи) 0:4 Фиорентина (Флоренция)
    06.11.2016 67' -90' Пескара (Пескара) 0:4 Эмполи (Эмполи)
    30.10.2016 1' -68' Эмполи (Эмполи) 0:0 Рома (Рим)
    67'
    16.10.2016 1' -90' Дженоа (Генуя) 0:0 Эмполи (Эмполи)
    02.10.2016 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 0:3 Ювентус (Турин)
    25.09.2016 1' -77' Лацио (Рим) 2:0 Эмполи (Эмполи)
    21.09.2016 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 0:2 Интер (Милан)
    18.09.2016 1' -90' Торино (Турин) 0:0 Эмполи (Эмполи)
    12.09.2016 85' -90' Эмполи (Эмполи) 2:1 Кротоне (Кротоне)
    28.08.2016 1' -90' Удинезе (Удине) 2:0 Эмполи (Эмполи)
    21.08.2016 81' -90' Эмполи (Эмполи) 0:1 Сампдория (Генуя)
    • Читайте нас: 
    11