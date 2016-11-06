Альберто Джилардино - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Альберто
|Фамилия
|Джилардино
|Команда
|Пескара
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 июля 1982 (40 лет)
|Рост
|184
|Вес
|76
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Альберто
|Фамилия
|Джилардино
|Команда
|Пескара
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 июля 1982 (40 лет)
|Рост
|184
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эмполи
|14
|0
|0
|2
|0
|Пескара
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2017
|76' -90'
|Пескара (Пескара)
|2:0
|Палермо (Палермо)
|14.05.2017
|73' -90'
|Болонья (Болонья)
|3:1
|Пескара (Пескара)
|15.01.2017
|1' -70'
|Наполи (Неаполь)
|3:1
|Пескара (Пескара)
|20.12.2016
|73' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|2:1
|Эмполи (Эмполи)
|17.12.2016
|82' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|2:0
|Кальяри (Кальяри)
|90'
|11.12.2016
|56' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:0
|Эмполи (Эмполи)
|04.12.2016
|56' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|3:0
|Эмполи (Эмполи)
|26.11.2016
|74' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:4
|Милан (Милан)
|20.11.2016
|58' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|0:4
|Фиорентина (Флоренция)
|06.11.2016
|67' -90'
|Пескара (Пескара)
|0:4
|Эмполи (Эмполи)
|30.10.2016
|1' -68'
|Эмполи (Эмполи)
|0:0
|Рома (Рим)
|67'
|16.10.2016
|1' -90'
|Дженоа (Генуя)
|0:0
|Эмполи (Эмполи)
|02.10.2016
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|0:3
|Ювентус (Турин)
|25.09.2016
|1' -77'
|Лацио (Рим)
|2:0
|Эмполи (Эмполи)
|21.09.2016
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|0:2
|Интер (Милан)
|18.09.2016
|1' -90'
|Торино (Турин)
|0:0
|Эмполи (Эмполи)
|12.09.2016
|85' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|2:1
|Кротоне (Кротоне)
|28.08.2016
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|2:0
|Эмполи (Эмполи)
|21.08.2016
|81' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|0:1
|Сампдория (Генуя)