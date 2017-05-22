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Альберто Джилардино - статистика

Завершил карьеру
5 июля 1982 (44)
#19 | Нападающий
184 см | 76 кг
Италия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эмполи
14
0
0
2
0
Пескара
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 37 тур
Пескара
2 : 0
22.05.2017
Палермо
76' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Болонья
3 : 1
14.05.2017
Пескара
73' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
3 : 1
15.01.2017
Пескара
1' - 70'
Италия. Серия А, 18 тур
Аталанта
2 : 1
20.12.2016
Эмполи
73' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Эмполи
2 : 0
17.12.2016
Кальяри
82' - 90'
90'
Италия. Серия А, 16 тур
Болонья
0 : 0
11.12.2016
Эмполи
56' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Сассуоло
3 : 0
04.12.2016
Эмполи
56' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Эмполи
1 : 4
26.11.2016
Милан
74' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Эмполи
0 : 4
20.11.2016
Фиорентина
58' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Пескара
0 : 4
06.11.2016
Эмполи
67' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Эмполи
0 : 0
30.10.2016
Рома
1' - 68'
67'
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
0 : 0
16.10.2016
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Эмполи
0 : 3
02.10.2016
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
2 : 0
25.09.2016
Эмполи
1' - 77'
Италия. Серия А, 5 тур
Эмполи
0 : 2
21.09.2016
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Торино
0 : 0
18.09.2016
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Эмполи
2 : 1
12.09.2016
Кротоне
85' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Удинезе
2 : 0
28.08.2016
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Эмполи
0 : 1
21.08.2016
Сампдория
81' - 90'
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