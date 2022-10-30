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    Илия Несторовски - статистика

    #30 | Нападающий
    Имя Илия
    Фамилия Несторовски
    Команда Удинезе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 марта 1990 (33 года)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 90' - 90' Удинезе 2:2 Специя Италия. Серия А, 24 тур
    12.02.2023 Был в запасе Удинезе 2:2 Сассуоло Италия. Серия А, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Удинезе 11 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2023 90' -90' Удинезе (Удине) 2:2 Специя (Ла Специя)
    12.02.2023 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:2 Сассуоло (Сассуоло)
    22.01.2023 90' -90' Сампдория (Генуя) 0:1 Удинезе (Удине)
    15.01.2023 84' -90' Удинезе (Удине) 1:2 Болонья (Болонья)
    07.01.2023 87' -90' Ювентус (Турин) 1:0 Удинезе (Удине)
    04.01.2023 84' -90' Удинезе (Удине) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    90'
    12.11.2022 71' -90' Наполи (Неаполь) 3:2 Удинезе (Удине)
    79'
    08.11.2022 85' -90' Специя (Ла Специя) 1:1 Удинезе (Удине)
    04.11.2022 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:1 Лечче (Лечче)
    30.10.2022 Был в запасе Кремонезе (Кремона) 0:0 Удинезе (Удине)
    23.10.2022 81' -90' Удинезе (Удине) 1:2 Торино (Турин)
    16.10.2022 Был в запасе Лацио (Рим) 0:0 Удинезе (Удине)
    09.10.2022 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:2 Аталанта (Бергамо)
    03.10.2022 81' -90' Верона (Верона) 1:2 Удинезе (Удине)
    18.09.2022 Был в запасе Удинезе (Удине) 3:1 Интер (Милан)
    11.09.2022 67' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:3 Удинезе (Удине)
    04.09.2022 Был в запасе Удинезе (Удине) 4:0 Рома (Рим)
    31.08.2022 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:0 Фиорентина (Флоренция)
    26.08.2022 68' -90' Монца (Монца) 1:2 Удинезе (Удине)
    83'
    20.08.2022 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:0 Салернитана (Салернитана)
    13.08.2022 Был в запасе Милан (Милан) 4:2 Удинезе (Удине)
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