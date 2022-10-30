Илия Несторовски - статистика
#30 | Нападающий
|Имя
|Илия
|Фамилия
|Несторовски
|Команда
|Удинезе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 марта 1990 (33 года)
|Рост
|182
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€ 600
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|Имя
|Илия
|Фамилия
|Несторовски
|Команда
|Удинезе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 марта 1990 (33 года)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|90' - 90'
|Удинезе
|2:2
|Специя
|Италия. Серия А, 24 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Удинезе
|2:2
|Сассуоло
|Италия. Серия А, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Удинезе
|11
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|90' -90'
|Удинезе (Удине)
|2:2
|Специя (Ла Специя)
|12.02.2023
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|22.01.2023
|90' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|15.01.2023
|84' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|07.01.2023
|87' -90'
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|04.01.2023
|84' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|90'
|12.11.2022
|71' -90'
|Наполи (Неаполь)
|3:2
|Удинезе (Удине)
|79'
|08.11.2022
|85' -90'
|Специя (Ла Специя)
|1:1
|Удинезе (Удине)
|04.11.2022
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Кремонезе (Кремона)
|0:0
|Удинезе (Удине)
|23.10.2022
|81' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Торино (Турин)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|0:0
|Удинезе (Удине)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:2
|Аталанта (Бергамо)
|03.10.2022
|81' -90'
|Верона (Верона)
|1:2
|Удинезе (Удине)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|3:1
|Интер (Милан)
|11.09.2022
|67' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:3
|Удинезе (Удине)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|4:0
|Рома (Рим)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:0
|Фиорентина (Флоренция)
|26.08.2022
|68' -90'
|Монца (Монца)
|1:2
|Удинезе (Удине)
|83'
|20.08.2022
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:0
|Салернитана (Салернитана)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|4:2
|Удинезе (Удине)