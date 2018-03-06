Аарон Уилбрахам - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Аарон
|Фамилия
|Уилбрахам
|Команда
|Рочдейл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 октября 1979 (43 года)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Аарон
|Фамилия
|Уилбрахам
|Команда
|Рочдейл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 октября 1979 (43 года)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болтон
|3
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.05.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|3:2
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|88' 89'
|28.04.2018
|Был в запасе
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|21.04.2018
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|0:4
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|14.04.2018
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|2:2
|Болтон (Болтон)
|07.04.2018
|1' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|3:0
|Болтон (Болтон)
|03.04.2018
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|0:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|30.03.2018
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|2:1
|Болтон (Болтон)
|17.03.2018
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|1:0
|Астон Вилла (Бирмингем)
|10.03.2018
|Был в запасе
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|1:1
|Болтон (Болтон)
|90'
|06.03.2018
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|1:1
|Болтон (Болтон)
|03.03.2018
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|1:3
|Престон (Престон)
|24.02.2018
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|0:0
|Болтон (Болтон)
|20.02.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:0
|Сандерленд (Сандерленд)
|20.01.2018
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|1:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|13.01.2018
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|01.01.2018
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|1:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|30.12.2017
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|0:1
|Болтон (Болтон)
|26.12.2017
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|23.12.2017
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|2:0
|Кардифф (Кардифф)
|16.12.2017
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|0:1
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|09.12.2017
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|3:2
|Болтон (Болтон)
|02.12.2017
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|3:1
|Барнсли (Барнсли)
|26.09.2017
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|84'
|23.09.2017
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|0:3
|Брентфорд (Лондон)
|16.09.2017
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|12.09.2017
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|0:1
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|09.09.2017
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|0:3
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|25.08.2017
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|4:0
|Болтон (Болтон)
|19.08.2017
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|1:2
|Дерби Каунти (Дерби)
|15.08.2017
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|0:0
|Болтон (Болтон)
|12.08.2017
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|1:1
|Болтон (Болтон)
|06.08.2017
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|2:3
|Лидс (Лидс)