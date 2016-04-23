Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Флорент Божай - статистика

Завершил карьеру
13 апреля 1996 (30)
#36 | Нападающий
183 см
Албания
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хаддерсфилд Таун
8
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
23.04.2016
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Блэкберн
0 : 2
16.04.2016
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Мидлсбро
3 : 0
05.04.2016
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 3
12.03.2016
Бернли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Хаддерсфилд Таун
3 : 1
08.03.2016
Рединг
81' - 90'
87'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Дерби Каунти
2 : 0
05.03.2016
Хаддерсфилд Таун
90' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
27.02.2016
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 0
20.02.2016
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ноттингем Форест
0 : 2
13.02.2016
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 3
30.01.2016
Кардифф
86' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Брайтон
2 : 1
23.01.2016
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
16.01.2016
Фулхэм
90' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
28.12.2015
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Хаддерсфилд Таун
3 : 1
26.12.2015
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 2
28.11.2015
Мидлсбро
79' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 1
21.11.2015
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 3
07.11.2015
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рединг
2 : 2
03.11.2015
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бернли
2 : 1
31.10.2015
Хаддерсфилд Таун
90' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 2
24.10.2015
Дерби Каунти
83' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 0
20.10.2015
Милтон Кинс Донс
90' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
24.09.2015
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
29.08.2015
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Главные новости
Символическая сборная ЦСКА по версии Вагнера Лава
22:53
Еще один защитник покинет расположение сборной России
22:38
1
Агент Дзюбы раскрыл детали переговоров со «Спартаком»: «Единственный человек был против»
22:18
3
«Бавария» хочет купить чемпиона мира за 70 миллионов
21:56
«Встречу его – он на коленках уйдет»: Смолов – об угрозах после незабитого пенальти на ЧМ-2018
21:21
5
Карпин назвал хромающего игрока сборной России
20:51
Роберто Карлос и Роналдиньо отказались ехать на прощальный матч Вагнера Лава
20:42
4
Галактионов думает об уходе из «Локомотива» по двум причинам
20:34
1
Фото«Рубин» объявил о переходе экс-нападающего «Интера»
20:00
3
Уволенный из «Ростова» Альба может возглавить другую команду РПЛ
19:49
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+