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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Мидлсбро
Хаддерсфилд Таун - Мидлсбро: обзор матча 28 ноября 2015
Хаддерсфилд Таун
28.11.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 18 тур
0 : 2
Завершен
Мидлсбро
9'
А. Клэйтон
84'
Э. Нсуе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Мидлсбро
84'
ГОЛ! 0:2!
Э. Нсуе
Пас отдал
А. Форшоу
Замена
Ф. Божай
️️️️
Д. Лолли
79'
Замена
Д. Холмс
️️️️
М. Патерсон
71'
Замена
К. Демпси
️️️️
Ш. Сканнелл
67'
63'
Замена
А. Форшоу
️️️️
Д. Фаббрини
63'
Замена
К. Стуани
️️️️
А. Адома
59'
Желтая карточка
Б. Гибсон
Желтая карточка
Т. Смит
54'
Желтая карточка
М. Хадсон
53'
9'
ГОЛ! 0:1!
А. Клэйтон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
31
Джед Стир
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
5
Марк Хадсон
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
44
Эмир Хьюс
ЦП
10
Кайл Демпси
ЦП
9
Шон Сканнелл
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
10
Мартин Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Крис Пауэлл
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
5
Бруно Сукулини
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Хаддерсфилд Таун
26
Ллойд Эллинсон
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
36
Флорент Божай
ЦФ
Мидлсбро
25
Томас Мехиас
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
28
Адам Форшоу
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
19
Кике
ЦФ
3-2-4
31
Стир
33
Чилвел
5
Хадсон
2
Смит
44
Хьюс
10
Демпси
9
Сканнелл
10
Патерсон
11
Лолли
21
Уэллс
3-4-3
1
Константопулос
23
Гибсон
32
Фрэнд
4
Айяла
7
Клэйтон
37
Адома
19
Даунинг
5
Сукулини
10
Нсуе
31
Фаббрини
35
Наджент
11
Лолли
36
Божай
36
Божай
11
Лолли
10
Патерсон
14
Холмс
14
Холмс
10
Патерсон
31
Фаббрини
28
Форшоу
28
Форшоу
31
Фаббрини
37
Адома
7
Стуани
7
Стуани
37
Адома
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Мидлсбро
26
Ллойд Эллинсон
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
Главный тренер
Крис Пауэлл
14
Карлос де Пена
ЛВ
25
Томас Мехиас
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Остались в запасе
26
Ллойд Эллинсон
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
Остались в запасе
14
Карлос де Пена
ЛВ
25
Томас Мехиас
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Крис Пауэлл
Главный тренер
Айтор Каранка
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Мидлсбро
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Эдди Илдертон
(Тайн-энд-Уир)
Стадион:
Джон Смит'с
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