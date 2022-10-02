Дамьен Да Силва - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Дамьен
|Фамилия
|Да Силва
|Команда
|Лион
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 мая 1988 (34 года)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Дамьен
|Фамилия
|Да Силва
|Команда
|Лион
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 мая 1988 (34 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лион
|7
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.01.2023
|Был в запасе
|Аяччо (Аяччо)
|0:2
|Лион (Лион)
|01.01.2023
|1' -90'
|Лион (Лион)
|0:1
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|28.12.2022
|1' -90'
|Брест (Брест)
|2:4
|Лион (Лион)
|11.11.2022
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|1:1
|Ницца (Ницца)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|1:0
|Лион (Лион)
|30.10.2022
|1' -46'
|Лион (Лион)
|1:0
|Лилль (Лилль)
|41'
|22.10.2022
|59' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|1:2
|Лион (Лион)
|16.10.2022
|76' -90'
|Ренн (Ренн)
|3:2
|Лион (Лион)
|07.10.2022
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|1:1
|Тулуза (Тулуза)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Ланс (Ланс)
|1:0
|Лион (Лион)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|0:1
|ПСЖ (Париж)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|2:1
|Лион (Лион)
|07.09.2022
|46' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|3:1
|Лион (Лион)
|55'
|03.09.2022
|70' -90'
|Лион (Лион)
|5:0
|Анжер (Анжер)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|2:1
|Осер (Осер)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|1:1
|Лион (Лион)
|19.08.2022
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|4:1
|Труа (Труа)
|05.08.2022
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|2:1
|Аяччо (Аяччо)