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    Дамьен Да Силва - статистика

    #21 | Защитник
    Имя Дамьен
    Фамилия Да Силва
    Команда Лион
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 мая 1988 (34 года)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лион 7 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.01.2023 Был в запасе Аяччо (Аяччо) 0:2 Лион (Лион)
    01.01.2023 1' -90' Лион (Лион) 0:1 Клермон (Клермон-Ферранд)
    28.12.2022 1' -90' Брест (Брест) 2:4 Лион (Лион)
    11.11.2022 Был в запасе Лион (Лион) 1:1 Ницца (Ницца)
    06.11.2022 Был в запасе Марсель (Марсель) 1:0 Лион (Лион)
    30.10.2022 1' -46' Лион (Лион) 1:0 Лилль (Лилль)
    41'
    22.10.2022 59' -90' Монпелье (Монпелье) 1:2 Лион (Лион)
    16.10.2022 76' -90' Ренн (Ренн) 3:2 Лион (Лион)
    07.10.2022 Был в запасе Лион (Лион) 1:1 Тулуза (Тулуза)
    02.10.2022 Был в запасе Ланс (Ланс) 1:0 Лион (Лион)
    18.09.2022 Был в запасе Лион (Лион) 0:1 ПСЖ (Париж)
    11.09.2022 Был в запасе Монако (Монако) 2:1 Лион (Лион)
    07.09.2022 46' -90' Лорьян (Лорьян) 3:1 Лион (Лион)
    55'
    03.09.2022 70' -90' Лион (Лион) 5:0 Анжер (Анжер)
    31.08.2022 Был в запасе Лион (Лион) 2:1 Осер (Осер)
    28.08.2022 Был в запасе Реймс (Реймс) 1:1 Лион (Лион)
    19.08.2022 Был в запасе Лион (Лион) 4:1 Труа (Труа)
    05.08.2022 Был в запасе Лион (Лион) 2:1 Аяччо (Аяччо)
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