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Макартур
Дамьен Да Силва
Статистика
€ 200 тыс
Дамьен Да Силва - статистика
Макартур
17 мая 1988 (38)
#3 | Защитник
183 см
Франция
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Лион
7
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 20 тур
Аяччо
0 : 2
29.01.2023
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Лион
0 : 1
01.01.2023
Клермон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Брест
2 : 4
28.12.2022
Лион
1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Лион
1 : 1
11.11.2022
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Марсель
1 : 0
06.11.2022
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Лион
1 : 0
30.10.2022
Лилль
1' - 46'
41'
Франция. Лига 1, 12 тур
Монпелье
1 : 2
22.10.2022
Лион
59' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Ренн
3 : 2
16.10.2022
Лион
76' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Лион
1 : 1
07.10.2022
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Ланс
1 : 0
02.10.2022
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Лион
0 : 1
18.09.2022
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Монако
2 : 1
11.09.2022
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Лорьян
3 : 1
07.09.2022
Лион
46' - 90'
55'
Франция. Лига 1, 6 тур
Лион
5 : 0
03.09.2022
Анжер
70' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Лион
2 : 1
31.08.2022
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Реймс
1 : 1
28.08.2022
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Лион
4 : 1
19.08.2022
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Лион
2 : 1
05.08.2022
Аяччо
Был в запасе
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