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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Клермон
Лион - Клермон: обзор матча 01 января 2023
Лион
01.01.2023, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 17 тур
0 : 1
Завершен
Клермон
86'
М. Чам (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лион - Клермон
Замена
Б. Барколя
️️️️
Т. Мендес
90'
+3
90'
+1
Замена
Б. Байе
️️️️
С. Хауи
88'
Желтая карточка
М. Чам
Замена
Ж. Рен-Аделед
️️️️
А. Ляказетт
87'
86'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Чам
81'
Замена
Г. Кюи
️️️️
К. Андрич
Замена
У. Ауа
️️️️
М. Какере
74'
Замена
Р. Февр
️️️️
Тете
73'
Замена
М. Дембеле
️️️️
Р. Шерки
73'
72'
Замена
Ж. Бела
️️️️
Э. Рашани
72'
Замена
М. Чам
️️️️
Д. Аллевина
Желтая карточка
С. Кумбеди
70'
45'
+1
Желтая карточка
С. Хауи
5'
Желтая карточка
М. Ветеска
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
10
Райан Шерки
АП
11
Тете
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Клермон
1
Диав Мори
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
6
Йоан Маньин
ОП
25
Йоан Гастьен
ОП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
17
Комнен Андрич
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Лион
1
Реми Риу
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
8
Йоанн Лепенан
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
29
Ариаль Менди
ЛЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
6
Брэндон Байе
ОП
10
Янис Массолен
ЦП
70
Мухаммед Чам
АП
20
Жодель Доссу
ПП
99
Грейон Кюи
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Лопеш
20
Дьоманде
23
Люкеба
3
Да Силва
26
Кумбеди
23
Мендес
8
Какере
10
Шерки
11
Тете
9
Экамби
91
Ляказетт
4-2-1-2-1
1
Мори
36
Сейду
21
Ожье
24
Ветеска
30
Боржес
6
Маньин
25
Гастьен
26
Аллевина
10
Хауи
19
Рашани
17
Андрич
8
Какере
10
Ауа
10
Ауа
8
Какере
91
Ляказетт
11
Рен-Аделед
11
Рен-Аделед
91
Ляказетт
23
Мендес
29
Барколя
29
Барколя
23
Мендес
11
Тете
21
Февр
21
Февр
11
Тете
10
Шерки
9
Дембеле
9
Дембеле
10
Шерки
10
Хауи
6
Байе
6
Байе
10
Хауи
26
Аллевина
70
Чам
70
Чам
26
Аллевина
19
Рашани
91
Бела
91
Бела
19
Рашани
17
Андрич
99
Кюи
99
Кюи
17
Андрич
Остались в запасе
Лион
Клермон
1
Реми Риу
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
8
Йоанн Лепенан
ОП
Главный тренер
Лоран Блан
12
Упарин Джоко
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
29
Ариаль Менди
ЛЗ
10
Янис Массолен
ЦП
20
Жодель Доссу
ПП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
8
Йоанн Лепенан
ОП
Остались в запасе
12
Упарин Джоко
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
29
Ариаль Менди
ЛЗ
10
Янис Массолен
ЦП
20
Жодель Доссу
ПП
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Лион - Клермон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Стадион:
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