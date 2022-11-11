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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Ницца
Лион - Ницца: обзор матча 11 ноября 2022
Лион
11.11.2022, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 15 тур
1 : 1
Завершен
Ницца
89'
А. Ляказетт (П)
38'
Н. Пепе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лион - Ницца
90'
Замена
Б. Браими
️️️️
Н. Пепе
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Ляказетт
89'
Замена
Р. Февр
️️️️
Тете
77'
Замена
Р. Шерки
️️️️
К. Токо Экамби
77'
Замена
Й. Лепенан
️️️️
М. Какере
67'
Замена
М. Дембеле
️️️️
У. Ауа
67'
62'
Замена
Р. Баркли
️️️️
С. Диоп
38'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Пепе
Желтая карточка
Н. Тальяфико
35'
22'
Замена
К. Тюрам
️️️️
М. Лемина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Тете
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Ницца
1
Каспер Шмейхель
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Лион
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
8
Йоанн Лепенан
ОП
10
Райан Шерки
АП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Ницца
77
Тедди Булхенди
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
23
Джо Брайан
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
7
Билал Браими
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
6
Алексис Бека-Бека
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
4-1-2-1-2
1
Лопеш
3
Тальяфико
20
Дьоманде
23
Люкеба
27
Густо
23
Мендес
8
Какере
10
Ауа
11
Тете
91
Ляказетт
9
Экамби
4-1-2-1-2
1
Шмейхель
3
Лотомба
20
Тодибо
4
Данте
20
Аталь
99
Лемина
6
Будауи
21
Рэмзи
10
Диоп
19
Пепе
9
Лаборд
8
Какере
8
Лепенан
8
Лепенан
8
Какере
9
Экамби
10
Шерки
10
Шерки
9
Экамби
11
Тете
21
Февр
21
Февр
11
Тете
10
Ауа
9
Дембеле
9
Дембеле
10
Ауа
99
Лемина
19
Тюрам
19
Тюрам
99
Лемина
10
Диоп
6
Баркли
6
Баркли
10
Диоп
19
Пепе
7
Браими
7
Браими
19
Пепе
Остались в запасе
Лион
Ницца
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
Главный тренер
Петер Бош
77
Тедди Булхенди
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
23
Джо Брайан
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
6
Алексис Бека-Бека
ОП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
Остались в запасе
77
Тедди Булхенди
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
23
Джо Брайан
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
6
Алексис Бека-Бека
ОП
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Лион - Ницца
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
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