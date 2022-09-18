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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - ПСЖ
Лион - ПСЖ: обзор матча 18 сентября 2022
Лион
18.09.2022, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 8 тур
0 : 1
Завершен
ПСЖ
5'
Л. Месси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лион - ПСЖ
Замена
Б. Барколя
️️️️
К. Токо Экамби
88'
86'
Замена
К. Солер
️️️️
Неймар
Замена
Ж. Рен-Аделед
️️️️
М. Какере
75'
Замена
Р. Шерки
️️️️
Тете
75'
64'
Замена
Н. Мукиэле
️️️️
М. Верратти
57'
Замена
Витинья
️️️️
Ф. Руис
Замена
Й. Лепенан
️️️️
К. Толиссо
46'
39'
Желтая карточка
М. Верратти
5'
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Пас отдал
Неймар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
11
Тете
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Лион
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
8
Йоанн Лепенан
ОП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
10
Райан Шерки
АП
21
Ромен Февр
ПВ
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
22
Уго Экитике
ПВ
3-1-2-1-3
1
Лопеш
3
Тальяфико
23
Люкеба
27
Густо
23
Мендес
8
Какере
8
Толиссо
11
Тете
9
Дембеле
9
Экамби
91
Ляказетт
4-1-2-2-1
1
Доннарумма
2
Хакими
5
Маркиньос
93
Рамос
25
Мендеш
2
Перейра
8
Руис
6
Верратти
10
Месси
10
Неймар
10
Мбаппе
8
Толиссо
8
Лепенан
8
Лепенан
8
Толиссо
8
Какере
11
Рен-Аделед
11
Рен-Аделед
8
Какере
11
Тете
10
Шерки
10
Шерки
11
Тете
9
Экамби
29
Барколя
29
Барколя
9
Экамби
6
Верратти
20
Мукиэле
20
Мукиэле
6
Верратти
8
Руис
17
Витинья
17
Витинья
8
Руис
10
Неймар
18
Солер
18
Солер
10
Неймар
Остались в запасе
Лион
ПСЖ
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
21
Ромен Февр
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
1
Кейлор Навас
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
7
Пабло Сарабия
ПВ
22
Уго Экитике
ПВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
21
Ромен Февр
ПВ
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
7
Пабло Сарабия
ПВ
22
Уго Экитике
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Лион - ПСЖ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Групама Стэдиум
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