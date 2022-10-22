Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Лион
Монпелье - Лион: обзор матча 22 октября 2022
Монпелье
22.10.2022, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 12 тур
1 : 2
Завершен
Лион
70'
Э. Ваи
33'
У. Ауа
90'
А. Ляказетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монпелье - Лион
90'
ГОЛ! 1:2!
А. Ляказетт
Пас отдал
М. Какере
Замена
В. Жермен
️️️️
Э. Ваи
82'
Замена
Ж. Шотар
️️️️
Д. Ферри
82'
Красная карточка
С. Мавидиди
76'
Желтая карточка
Э. Ваи
74'
74'
Красная карточка
С. Дьоманде
ГОЛ! 1:1!
Э. Ваи
Пас отдал
Д. Ферри
70'
64'
Замена
Ж. Рен-Аделед
️️️️
У. Ауа
64'
Замена
К. Токо Экамби
️️️️
М. Дембеле
Желтая карточка
Т. Саванье
59'
59'
Замена
Д. Да Силва
️️️️
Д. Боатенг
Замена
А. Суке
️️️️
Э. Чато
55'
Замена
А. Норден
️️️️
Ф. Мауасса
55'
49'
Желтая карточка
Т. Мендес
Замена
Б. Камара
️️️️
Й. Омлин
43'
33'
ГОЛ! 0:1!
У. Ауа
Пас отдал
А. Ляказетт
7'
Желтая карточка
У. Ауа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
3
Максим Эстеве
ЦП
8
Халил Фаяд
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
11
Элье Ваи
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Монпелье
21
Бингуру Камара
ВР
77
Фалайе Сако
ПЗ
2
Арно Суке
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
27
Лео Леруа
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Лион
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
8
Йоанн Лепенан
ОП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
10
Райан Шерки
АП
11
Тете
ПВ
21
Ромен Февр
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
4-4-2
1
Омлин
27
Мауасса
6
Жульен
31
Коцца
90
Чато
3
Эстеве
4
Ферри
10
Саванье
8
Фаяд
45
Мавидиди
11
Ваи
3-3-2-2
1
Лопеш
20
Дьоманде
17
Боатенг
23
Люкеба
27
Густо
23
Мендес
3
Тальяфико
8
Какере
10
Ауа
91
Ляказетт
9
Дембеле
1
Омлин
21
Камара
21
Камара
1
Омлин
90
Чато
2
Суке
2
Суке
90
Чато
4
Ферри
13
Шотар
13
Шотар
4
Ферри
27
Мауасса
70
Норден
70
Норден
27
Мауасса
11
Ваи
98
Жермен
98
Жермен
11
Ваи
17
Боатенг
3
Да Силва
3
Да Силва
17
Боатенг
10
Ауа
11
Рен-Аделед
11
Рен-Аделед
10
Ауа
9
Дембеле
9
Экамби
9
Экамби
9
Дембеле
Остались в запасе
Монпелье
Лион
77
Фалайе Сако
ПЗ
27
Лео Леруа
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
8
Йоанн Лепенан
ОП
10
Райан Шерки
АП
11
Тете
ПВ
21
Ромен Февр
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
77
Фалайе Сако
ПЗ
27
Лео Леруа
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
8
Йоанн Лепенан
ОП
10
Райан Шерки
АП
11
Тете
ПВ
21
Ромен Февр
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Монпелье - Лион
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
Новости команд
Все
Монпелье
Лион
Лига Европы: шансы «Лиона» и «Лиллестрема» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:44
«Лилль» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
20 ноября
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Раскрыты еще два претендента на Кисляка
20 ноября
3
Умер экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции
2025.12.26 18:35
Прогноз на точный счет матча «Нант» – «Монпелье»: Лига 1, 17 мая 2025
2025.05.16 10:42
Лига 1. Хет-трик Рамуша принес «ПСЖ» выездную победу над «Монпелье» (4:1)
2025.05.10 23:54
«Монпелье» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025
2025.05.10 20:50
Прогноз на точный счет матча «Монпелье» – «ПСЖ»: Лига 1, 10 мая 2025
2025.05.09 10:29
Лига Европы: шансы «Лиона» и «Лиллестрема» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:44
«Лилль» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
20 ноября
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Раскрыты еще два претендента на Кисляка
20 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+