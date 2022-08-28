Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Лион
Реймс - Лион: обзор матча 28 августа 2022
Реймс
28.08.2022, воскресенье, 18:05
Франция. Лига 1, 4 тур
1 : 1
Завершен
Лион
24'
Д. Ито
86'
М. Дембеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реймс - Лион
86'
ГОЛ! 1:1!
М. Дембеле
Пас отдал
Р. Шерки
79'
Замена
Б. Барколя
️️️️
Т. Мендес
Замена
Э. Агбаду
️️️️
Д. Ито
67'
65'
Замена
М. Дембеле
️️️️
Тете
65'
Замена
Р. Шерки
️️️️
К. Толиссо
Желтая карточка
В. Фас
64'
Красная карточка
Д. Лопи
63'
Замена
М. ван Берген
️️️️
Ф. Балогун
60'
48'
Желтая карточка
М. Какере
Замена
Й. Каюсте
️️️️
К. Думбия
46'
46'
Замена
М. Какере
️️️️
Ж. Рен-Аделед
ГОЛ! 1:0!
Д. Ито
Пас отдал
М. Буси
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
1
Патрик Пенц
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
5
Маршал Манетси
ОП
30
Дьон Лопи
ОП
11
Камори Думбия
АП
10
Дзюня Ито
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Лион
1
Реми Риу
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Йоанн Лепенан
ОП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
11
Тете
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
9
Арбер Зенели
ЛВ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
5
Мартен Аделин
ЦП
70
Алексис Флипс
ПВ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Лион
16
Кейн Боннви
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
8
Максанс Какере
ЦП
10
Райан Шерки
АП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
3-4-2-1
1
Пенц
55
Гравийон
4
Фас
5
Абдельхамид
2
Локо
5
Манетси
30
Лопи
44
Буси
11
Думбия
10
Ито
9
Балогун
3-2-2-1-2
1
Риу
27
Густо
23
Люкеба
3
Тальяфико
23
Мендес
8
Лепенан
11
Рен-Аделед
8
Толиссо
11
Тете
91
Ляказетт
9
Экамби
10
Ито
12
Агбаду
12
Агбаду
10
Ито
11
Думбия
2
Каюсте
2
Каюсте
11
Думбия
9
Балогун
7
ван Берген
7
ван Берген
9
Балогун
11
Рен-Аделед
8
Какере
8
Какере
11
Рен-Аделед
8
Толиссо
10
Шерки
10
Шерки
8
Толиссо
23
Мендес
29
Барколя
29
Барколя
23
Мендес
11
Тете
9
Дембеле
9
Дембеле
11
Тете
Остались в запасе
Реймс
Лион
23
Йехван Диуф
ВР
5
Мартен Аделин
ЦП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
9
Арбер Зенели
ЛВ
70
Алексис Флипс
ПВ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
21
Ромен Февр
ПВ
16
Кейн Боннви
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
23
Йехван Диуф
ВР
5
Мартен Аделин
ЦП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
9
Арбер Зенели
ЛВ
70
Алексис Флипс
ПВ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Остались в запасе
21
Ромен Февр
ПВ
16
Кейн Боннви
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Реймс - Лион
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
Новости команд
Все
Реймс
Лион
Лига Европы: шансы «Лиона» и «Лиллестрема» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:44
«Лилль» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
20 ноября
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Раскрыты еще два претендента на Кисляка
20 ноября
3
«Реал» нашел преемника для Куртуа
1 июня
Бывший клуб Черенкова, Бубнова и Родионова обеспечил себе участие в плей-офф за место в Лиге 1
5 мая
5
Названы суммы продажи активов обанкротившихся «Химок»
20 марта
1
«Страсбур» – «Реймс»: прогноз и ставки на матч 3 марта 2026 с коэффициентом 2.12
2 марта
Определились четвертьфинальные пары Кубка Франции
6 февраля
Лига Европы: шансы «Лиона» и «Лиллестрема» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:44
«Лилль» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
20 ноября
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Раскрыты еще два претендента на Кисляка
20 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+