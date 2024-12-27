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Бразилия. Серия А
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Крузейро
Вандерсон
Новости
€ 3 млн
Вандерсон - новости
Крузейро
7 октября 1994 (31)
#94 | Полузащитник
175 см | 65 кг
Бразилия
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Публикации
Три клуба РПЛ заинтересованы в трансфере экс-игрока «Краснодара» Вандерсона
2024.12.27 09:11
2
«Интернасьонал» собирается выкупить футболиста «Краснодара» за 4,5 миллиона
2022.12.01 21:39
1
«Краснодар» намерен вернуть Вандерсона
2022.11.27 12:23
1
Полузащитник «Краснодара» Вандерсон хочет остаться в Бразилии
2022.09.03 10:10
4
Вандерсон не хочет возвращаться в «Краснодар»
2022.08.20 18:21
1
Отец Вандерсона ответил на обвинения сына в подстрекательстве легионеров уйти из «Краснодара»
2022.08.15 14:05
Генич: «Вандерсон был инициатором отъезда легионеров из «Краснодара». Крыховяк, наоборот, всех успокаивал»
2022.08.12 15:53
3
Вандерсон не хочет разрывать контракт с «Краснодаром». Его может арендовать бразильский клуб
2022.03.11 12:57
1
«Краснодар» приостановил контракты с восемью легионерами
2022.03.03 17:17
14
«Краснодар» отзаявил Кордобу и заявил Вандерсона, пропустившего восемь месяцев из-за травмы
2022.01.27 17:36
2
Кабелла – лучший игрок сезона в «Краснодаре»
2021.05.28 17:25
2
Гончаренко: «Краснодару» нужна свежая кровь – трансферы и игроки академии»
2021.05.16 21:59
3
Ионов – лучший игрок «Краснодара» в апреле
2021.04.30 17:41
2
Хвича – о лучшем игроке РПЛ: «Влашич, конечно. Еще назову Вандерсона, Дзюбу и Азмуна»
2021.04.23 13:56
3
Шалимов: «Хорошо знаю Вандерсона из «Краснодара». Когда тяжело, его нет на поле»
2021.03.21 12:46
7
Вандерсон: «Мне поступили предложения от «Эвертона» и «Спортинга», но я сфокусирован на «Краснодаре»
2021.02.11 12:23
6
Видео
Гол Вандерсона ЦСКА – лучший для «Краснодара» в первой части сезона
2020.12.30 16:50
«Краснодар» забил первый гол на домашнем стадионе в Лиге чемпионов
2020.11.24 23:17
2
Кабелья не сыграет с «Севильей». Вандерсон и Классон – под вопросом
2020.11.03 21:50
1
Четыре игрока «Краснодара» могут пропустить матч с ПАОКом
2020.09.27 17:21
15
Вандерсон получил травму в матче с ПАОКом
2020.09.23 00:42
1
Видео
Алексей Миранчук, Влашич и еще шесть игроков поборются за звание автора лучшего гола РПЛ в августе
2020.09.02 11:51
7
Фото
Акинфеев, Влашич и Деспотович – в символической сборной шестого тура РПЛ по версии WhoScored
2020.08.31 21:59
Фото
Сафонов, Джикия, Крал и Влашич – в символической сборной пятого тура РПЛ по версии Opta
2020.08.27 19:32
13
«Краснодар» продлил контракт с Вандерсоном
2020.08.17 17:54
2
O Jogo: «Спортинг» предложил за Вандерсона 7 миллионов, «Краснодар» хочет 10
2020.08.06 15:20
4
Дзюба – о лучших игроках РПЛ не из «Зенита»: «Влашич, Вандерсон, Крыховяк и Луценко»
2020.07.30 11:49
2
«Чемпионат»: «Зенит» интересуется игроком «Краснодара» Вандерсоном
2020.07.23 23:29
15
Фото
Шесть игроков «Краснодара» попали в символическую сборную 30-го тура РПЛ по версии InStat
2020.07.23 14:18
5
Фото
Пять игроков «Краснодара» попали в символическую сборную 28-го тура РПЛ по версии InStat
2020.07.13 14:53
7
1
2
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