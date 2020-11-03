Кабелья не сыграет с «Севильей». Вандерсон и Классон – под вопросом

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о состоянии команды перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей».

– «Севилья» – одна из лучших команд Европы как в плане результата, так и качества, ожидаем интересный матч. Прилетели ли Кабелла с Марковым? Кабелла — нет, а Марков с нами, он уже тренируется в общей группе. Вандерсон и Классон тоже прилетели, но они пока не готовы быть в основе.

— В каком психологическом состоянии находится «Краснодар» после отрицательных результатов?

— Прежде всего, результаты связаны с тем, что мы не можем рассчитывать на 5-6 ведущих футболистов. Не так мы мечтали начать Лигу чемпионов, но так бывает, к сожалению.

Мы должны быть сильными и дисциплинированными, но в то же время раскрепощенными. Другого пути у нас нет. Мы пока не можем сказать, что состав оптимальный. Но футболисты, которые выйдут, оставят все силы на поле, – сказал Мусаев.