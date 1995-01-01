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    Кабелья не сыграет с «Севильей». Вандерсон и Классон – под вопросом

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о состоянии команды перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей».

    – «Севилья» – одна из лучших команд Европы как в плане результата, так и качества, ожидаем интересный матч. Прилетели ли Кабелла с Марковым? Кабелла — нет, а Марков с нами, он уже тренируется в общей группе. Вандерсон и Классон тоже прилетели, но они пока не готовы быть в основе.

    — В каком психологическом состоянии находится «Краснодар» после отрицательных результатов?

    — Прежде всего, результаты связаны с тем, что мы не можем рассчитывать на 5-6 ведущих футболистов. Не так мы мечтали начать Лигу чемпионов, но так бывает, к сожалению.

    Мы должны быть сильными и дисциплинированными, но в то же время раскрепощенными. Другого пути у нас нет. Мы пока не можем сказать, что состав оптимальный. Но футболисты, которые выйдут, оставят все силы на поле, – сказал Мусаев.

    • Матч состоится в среду, 4 ноября. Начало игры – в 23:00 по московскому времени.
    • «Краснодар» идет на третьем месте в группе, набрав одно очко в двух матчах.
    • «Севилья» – вторая с четырьмя баллами.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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