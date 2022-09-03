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    Полузащитник «Краснодара» Вандерсон хочет остаться в Бразилии

    Атакующий хавбек «Краснодара» Вандерсон вряд ли вернется в Россию после аренды в «Интернасьонале».

    27-летний футболист хочет остаться в Бразилии из-за семьи. На родине они чувствуют себя максимально комфортно.

    При этом игрок находится на связи с «Краснодаром». Он ценит клуб, ему нравится руководство и город.

    • Вандерсон ушел в «Интернасьонал» в марте.
    • Срок его аренды действует до 31 декабря.
    • Контракт бразильца с «Краснодаром» рассчитан до лета 2024 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.09.2022 10:10
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +680

      Докторо123 3 сентября, 18:25

      Да и хрен с ним , этим Вудерсоном... Игрок - так себе..., играет по-настроению...

      0
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      Рейтинг: +2271

      Январь 59 3 сентября, 13:10

      Болельщики Краснодара не хотят , что бы Вандерсон уезжал из Бразилии.

      0
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      Рейтинг: +127

      Теркчанин 3 сентября, 12:19

      кому это интересно? пусть играет дома,но если позовут в европу,быстро соберет манатки.

      0
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      Рейтинг: +13637

      Dominator777 3 сентября, 12:16

      Неблагодарная обезьяна!

      0
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      Рейтинг: +2798

      Бугимен 3 сентября, 11:48

      ОТГОВОРКИ!!!!!!!!!!

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