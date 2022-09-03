Полузащитник «Краснодара» Вандерсон хочет остаться в Бразилии

Да и хрен с ним , этим Вудерсоном... Игрок - так себе..., играет по-настроению...
Атакующий хавбек «Краснодара» Вандерсон вряд ли вернется в Россию после аренды в «Интернасьонале».
27-летний футболист хочет остаться в Бразилии из-за семьи. На родине они чувствуют себя максимально комфортно.
При этом игрок находится на связи с «Краснодаром». Он ценит клуб, ему нравится руководство и город.
- Вандерсон ушел в «Интернасьонал» в марте.
- Срок его аренды действует до 31 декабря.
- Контракт бразильца с «Краснодаром» рассчитан до лета 2024 года.