Полузащитник «Краснодара» Вандерсон хочет остаться в Бразилии

Атакующий хавбек «Краснодара» Вандерсон вряд ли вернется в Россию после аренды в «Интернасьонале».

27-летний футболист хочет остаться в Бразилии из-за семьи. На родине они чувствуют себя максимально комфортно.

При этом игрок находится на связи с «Краснодаром». Он ценит клуб, ему нравится руководство и город.