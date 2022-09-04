Вандерсон - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Вамберто
|Фамилия
|Кампос
|Команда
|Интернасьонал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 октября 1994 (28 лет)
|Рост
|175
|Вес
|65
Стоимость:
€ 8,00
млн
|Имя
|Вамберто
|Фамилия
|Кампос
|Команда
|Интернасьонал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 октября 1994 (28 лет)
|Рост
|175
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Интернасьонал
|26
|6
|3
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:0
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|85'
|09.11.2022
|67' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|0:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|06.11.2022
|71' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|02.11.2022
|1' -70'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|27.10.2022
|1' -84'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:1
|Сеара (Форталеза)
|24.10.2022
|72' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|17.10.2022
|1' -64'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|09.10.2022
|73' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|4:2
|Гойас (Гояния)
|10.09.2022
|1' -46'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|04.09.2022
|1' -88'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|30.08.2022
|1' -82'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|4:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|45' 48'
|23.08.2022
|1' -68'
|Аваи (Флорианополис)
|0:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|15.08.2022
|1' -84'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|71'
|31.07.2022
|1' -64'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:0
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|24'
|24.07.2022
|1' -46'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|2:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|21.07.2022
|63' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:3
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|20.06.2022
|1' -45'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:3
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|16.06.2022
|1' -81'
|Гойас (Гояния)
|1:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|12.06.2022
|1' -66'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1' 22'
|06.06.2022
|1' -89'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|0:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|35'
|31.05.2022
|1' -83'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|12'
|22.05.2022
|1' -71'
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|57'
|15.05.2022
|1' -80'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|44'
|09.05.2022
|1' -79'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|79'
|02.05.2022
|1' -74'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|0:0
|Аваи (Флорианополис)
|24.04.2022
|1' -62'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)