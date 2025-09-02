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Деле Алли
Новости
€ 1,50 млн
Деле Алли - новости
11 апреля 1996 (30), Милтон-Кинс
#8 | Полузащитник
187 см | 73 кг
Англия
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Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Деле Алли пристрастился к казино – он проиграл 150 тысяч за несколько дней
9 февраля
1
«Комо» расторг контракт с Деле Алли – он отыграл 10 минут за 8 месяцев
2025.09.02 13:59
Экс-полузащитник сборной Англии задумался о завершении карьеры в 29 лет
2025.08.01 23:23
2
Деле Алли спустя 2 года вернулся на поле и получил красную через 10 минут
2025.03.16 11:52
1
Фото
Клуб Фабрегаса подписал экс-игрока сборной Англии
2025.01.19 21:47
3
Агент Алли отреагировал на информацию об интересе к игроку российского медиаклуба
2024.12.17 09:40
Гаджиев ответил на предложение подписать в «Динамо Мх» Погба и Алли
2024.12.16 23:22
Представители Деле Алли отреагировали на возможный трансфер в «Титан»
2024.12.15 21:55
Президент Медиалиги высказался о возможном переходе Деле Алли
2024.12.15 20:25
1
Деле Алли может продолжить карьеру в России
2024.12.15 19:11
3
Фото
Алли отдохнул на Сардинии со своей знойной подругой – их поцелуи попали на камеру
2023.08.27 00:32
2
Фото
Девушка Алли похвасталась сексапильной фигурой на Ибице
2023.08.20 14:25
Мать-алкоголичка Алли прокомментировала его слова о сексуальном насилии в детстве
2023.07.16 16:33
Алли: «В 6 лет друг матери подверг меня сексуальному насилию. В 8 я начал торговать наркотиками»
2023.07.13 14:22
У экс-игрока сборной Англии была зависимость от снотворного: он провел шесть недель в реабилитационном центре
2023.07.13 11:50
Фото
Смелый наряд девушки Алли на Каннском кинофестивале: без лифчика и в прозрачном платье
2023.05.25 00:23
16
В «Бешикташе» потеряли Деле Алли: заявление главного тренера
2023.03.23 09:46
2
«Бешикташ» хочет досрочно вернуть Алли в «Эвертон». Англичанам игрок тоже не нужен
2023.01.06 22:52
3
Фото
«Бешикташ» арендовал Алли у «Эвертона»
2022.08.25 21:21
2
Алли близок к переходу в турецкий клуб
2022.08.18 10:20
Лукаку, Грилиш, Варан, Влашич и Крал – в топ-10 худших трансферов сезона АПЛ по версии ESPN
2022.05.05 10:55
5
«Адана Демирспор» договорился с Алли, но «Эвертон» перехватил игрока
2022.02.05 12:40
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Алли бесплатно перешел из «Тоттенхэма» в «Эвертон»
2022.02.01 07:26
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Алли перейдет из «Тоттенхэма» в «Эвертон». Это желание Лэмпарда (Фабрицио Романо)
2022.01.31 18:37
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Алли, Бергвейн и Н'Домбеле могут покинуть «Тоттенхэм»
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