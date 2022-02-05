«Адана Демирспор» договорился с Алли, но «Эвертон» перехватил игрока

Президент турецкого «Адана Демирспор» Мурат Санчак рассказал о несостоявшемся зимнем переходе в клуб полузащитника Деле Алли.
«Мы договорились с «Тоттенхэмом» об аренде Алли. Даже старший брат Деле уже приехал в Турцию. Трансфер был близок к завершению.
Но потом Лэмпард возглавил «Эвертон» и переход Алли к нам сорвался», – сказал Санчак.
- Алли перешел из «Тоттенхэма» в «Эвертон» бесплатно.
- В сделке прописаны бонусы на 35-40 миллионов евро.
- Хавбек в составе лондонской команды провел 269 матчей, забил 67 голов и сделал 61 ассист.
Источник: Goal