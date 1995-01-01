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    «Адана Демирспор» договорился с Алли, но «Эвертон» перехватил игрока

    Президент турецкого «Адана Демирспор» Мурат Санчак рассказал о несостоявшемся зимнем переходе в клуб полузащитника Деле Алли.

    «Мы договорились с «Тоттенхэмом» об аренде Алли. Даже старший брат Деле уже приехал в Турцию. Трансфер был близок к завершению.

    Но потом Лэмпард возглавил «Эвертон» и переход Алли к нам сорвался», – сказал Санчак.

    • Алли перешел из «Тоттенхэма» в «Эвертон» бесплатно.
    • В сделке прописаны бонусы на 35-40 миллионов евро.
    • Хавбек в составе лондонской команды провел 269 матчей, забил 67 голов и сделал 61 ассист.

    Алли бесплатно перешел из «Тоттенхэма» в «Эвертон»

    Алли перейдет из «Тоттенхэма» в «Эвертон». Это желание Лэмпарда (Фабрицио Романо)

    Алли, Бергвейн и Н'Домбеле могут покинуть «Тоттенхэм»

    Источник: Goal

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