«Адана Демирспор» договорился с Алли, но «Эвертон» перехватил игрока

Президент турецкого «Адана Демирспор» Мурат Санчак рассказал о несостоявшемся зимнем переходе в клуб полузащитника Деле Алли.

«Мы договорились с «Тоттенхэмом» об аренде Алли. Даже старший брат Деле уже приехал в Турцию. Трансфер был близок к завершению.

Но потом Лэмпард возглавил «Эвертон» и переход Алли к нам сорвался», – сказал Санчак.

Алли перешел из «Тоттенхэма» в «Эвертон» бесплатно.

В сделке прописаны бонусы на 35-40 миллионов евро.

Хавбек в составе лондонской команды провел 269 матчей, забил 67 голов и сделал 61 ассист.

Алли бесплатно перешел из «Тоттенхэма» в «Эвертон»

Алли перейдет из «Тоттенхэма» в «Эвертон». Это желание Лэмпарда (Фабрицио Романо)

Алли, Бергвейн и Н'Домбеле могут покинуть «Тоттенхэм»