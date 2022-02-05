«Адана Демирспор» договорился с Алли, но «Эвертон» перехватил игрока

Президент турецкого «Адана Демирспор» Мурат Санчак рассказал о несостоявшемся зимнем переходе в клуб полузащитника Деле Алли.

«Мы договорились с «Тоттенхэмом» об аренде Алли. Даже старший брат Деле уже приехал в Турцию. Трансфер был близок к завершению.

Но потом Лэмпард возглавил «Эвертон» и переход Алли к нам сорвался», – сказал Санчак.