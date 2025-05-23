Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2024/2025 Англия. Премьер-лига 2022/2023 Турция. Суперлига 2022/2023 Англия. Кубок 2021/2022 Англия. Кубок лиги 2021/2022 Англия. Премьер-лига 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Англия. Кубок 2020/2021 Англия. Кубок лиги 2020/2021 Англия. Премьер-лига 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Англия. Кубок 2019/2020 Англия. Премьер-лига 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Англия. Кубок лиги 2018/2019 Англия. Премьер-лига 2018/2019 Лига наций 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Англия. Кубок 2017/2018 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Товарищеские матчи. Сборные 2017 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Чемпионат Европы 2016 Англия. Кубок 2015/2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015