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Деле Алли
Статистика
€ 1,50 млн
Деле Алли - статистика
11 апреля 1996 (30), Милтон-Кинс
#8 | Полузащитник
187 см | 73 кг
Англия
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Команда
И
Г
П
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К
Комо
1
0
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Комо
0 : 2
23.05.2025
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Комо
3 : 1
10.05.2025
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Парма
0 : 1
03.05.2025
Комо
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Комо
1 : 0
27.04.2025
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Лечче
0 : 3
19.04.2025
Комо
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Комо
1 : 0
13.04.2025
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Монца
1 : 3
05.04.2025
Комо
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
2 : 1
15.03.2025
Комо
81' - 90'
90'
Италия. Серия А, 28 тур
Комо
1 : 1
08.03.2025
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Рома
2 : 1
02.03.2025
Комо
Был в запасе
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