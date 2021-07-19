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    УЕФА показал 10 лучших голов сезона-2020/21

    УЕФА опубликовал ролик с десяткой лучших забитых мячей по итогам прошлого сезона.

    Голы выбирались за период с октября 2020-го по июль 2021-го года и только из турниров под эгидой организации.

    УЕФА на своем официальном сайте запустил голосование с целью выбрать лучший гол сезона.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал УЕФА

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    19.07.2021 23:57
    Комментарии3
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      Рейтинг: +12595

      Cules2013 2 часа назад

      Красивая подборка. Пожалуй, лучший - это Шик, с учётом того, что это Евро и гол не только принёс победу, но и установил рекорд дальности. Как сказали бы англичане, Шик - это талисман этого Евро. Нужно его уважить.
      Ну а в целом почти все голы примерно одинаковы крутые, просто по-разному. Единственно, что голы Паулиньо и Виртца я бы сразу исключил из топа по причине того, что там красота во всей комбинации в целом, а завершающий удар обычный. Для таких голов нужна отдельная номинация, командная, а мы тут выбирает приз для одного конкретного игрока.

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      Рейтинг: +5740

      Fusballer 3 часа назад

      Все голы по-своему хороши. Вот только гол Дзюбы датчанам не включили! Несправедливо!

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      Рейтинг: +7456

      GoLenaStop 10 часов назад

      Моё мнение - лучшие поражения цели - Kemar Roofe и Dele Alli.
      С ув.

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