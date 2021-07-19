УЕФА показал 10 лучших голов сезона-2020/21

Красивая подборка. Пожалуй, лучший - это Шик, с учётом того, что это Евро и гол не только принёс победу, но и установил рекорд дальности. Как сказали бы англичане, Шик - это талисман этого Евро. Нужно его уважить.
Ну а в целом почти все голы примерно одинаковы крутые, просто по-разному. Единственно, что голы Паулиньо и Виртца я бы сразу исключил из топа по причине того, что там красота во всей комбинации в целом, а завершающий удар обычный. Для таких голов нужна отдельная номинация, командная, а мы тут выбирает приз для одного конкретного игрока.
УЕФА опубликовал ролик с десяткой лучших забитых мячей по итогам прошлого сезона.
Голы выбирались за период с октября 2020-го по июль 2021-го года и только из турниров под эгидой организации.
УЕФА на своем официальном сайте запустил голосование с целью выбрать лучший гол сезона.