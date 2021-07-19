УЕФА показал 10 лучших голов сезона-2020/21

УЕФА опубликовал ролик с десяткой лучших забитых мячей по итогам прошлого сезона.

Голы выбирались за период с октября 2020-го по июль 2021-го года и только из турниров под эгидой организации.

УЕФА на своем официальном сайте запустил голосование с целью выбрать лучший гол сезона.