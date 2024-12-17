Агент Алли отреагировал на информацию об интересе к игроку российского медиаклуба

Агент экс-полузащитника сборной Англии Деле Алли Паоло Фигура назвал фейковыми новости о переходе игрока в российский медиаклуб «Титан».
«Сейчас он в Комо. На некоторое время Деле Алли будет с «Комо». «Титан»? Фейковые новости», – сказал Фигура.
- 28-летний Алли находится без клуба с июля 2024 года после ухода из «Эвертона».
- На его счету 37 матчей и 3 гола за сборную Англии.
- Из-за травмы футболист пропустил прошлый сезон. В последний раз он выходил на поле 26 февраля 2023 года, когда выступал на правах аренды за «Бешикташ».