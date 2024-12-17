Агент Алли отреагировал на информацию об интересе к игроку российского медиаклуба

Агент экс-полузащитника сборной Англии Деле Алли Паоло Фигура назвал фейковыми новости о переходе игрока в российский медиаклуб «Титан».

«Сейчас он в Комо. На некоторое время Деле Алли будет с «Комо». «Титан»? Фейковые новости», – сказал Фигура.