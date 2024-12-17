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    • Агент Алли отреагировал на информацию об интересе к игроку российского медиаклуба

    Агент Алли отреагировал на информацию об интересе к игроку российского медиаклуба

    Агент экс-полузащитника сборной Англии Деле Алли Паоло Фигура назвал фейковыми новости о переходе игрока в российский медиаклуб «Титан».

    «Сейчас он в Комо. На некоторое время Деле Алли будет с «Комо». «Титан»? Фейковые новости», – сказал Фигура.

    • 28-летний Алли находится без клуба с июля 2024 года после ухода из «Эвертона».
    • На его счету 37 матчей и 3 гола за сборную Англии.
    • Из-за травмы футболист пропустил прошлый сезон. В последний раз он выходил на поле 26 февраля 2023 года, когда выступал на правах аренды за «Бешикташ».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.12.2024 09:40
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