Алли перейдет из «Тоттенхэма» в «Эвертон». Это желание Лэмпарда (Фабрицио Романо)

Ну что все происходит по воле Всевышнего. я его хорошо помню. был такой закатистый . как шкурка на члене. а вот и итог.таких жизнь учит а может быть и нет. ну посмотрим чего он покажет в Эвертоне
Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли перейдет в «Эвертон».
По информации журналиста Фабрицио Романо, стороны договорились о полноценном трансфере. 25-летний англичанин в ближайшие часы пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Эвертоном».
В переходе Алли заинтересован новый главный тренер клуба Фрэнк Лэмпард
- Алли забил 1 гол в 9 матчах сезона АПЛ.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
Алли, Бергвейн и Н'Домбеле могут покинуть «Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» готов продать Алли в январе