Алли перейдет из «Тоттенхэма» в «Эвертон». Это желание Лэмпарда (Фабрицио Романо)

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли перейдет в «Эвертон».

По информации журналиста Фабрицио Романо, стороны договорились о полноценном трансфере. 25-летний англичанин в ближайшие часы пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Эвертоном».

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Алли забил 1 гол в 9 матчах сезона АПЛ.

Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

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