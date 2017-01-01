Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    2 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    3 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?

    Алли перейдет из «Тоттенхэма» в «Эвертон». Это желание Лэмпарда (Фабрицио Романо)

    Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли перейдет в «Эвертон».

    По информации журналиста Фабрицио Романо, стороны договорились о полноценном трансфере. 25-летний англичанин в ближайшие часы пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Эвертоном».

    В переходе Алли заинтересован новый главный тренер клуба Фрэнк Лэмпард

    • Алли забил 1 гол в 9 матчах сезона АПЛ.
    • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

    Алли, Бергвейн и Н'Домбеле могут покинуть «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» готов продать Алли в январе

    УЕФА показал 10 лучших голов сезона-2020/21

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:37
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +264

      Suvorov51 27 минут назад

      Ну что все происходит по воле Всевышнего. я его хорошо помню. был такой закатистый . как шкурка на члене. а вот и итог.таких жизнь учит а может быть и нет. ну посмотрим чего он покажет в Эвертоне

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93528

      zigbert 51 минуту назад

      Когда то был одним из лидеров Тоттенхэма.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11417

      DeStar 1 час назад

      вот он сдал конечно, но для эвертона - хороший игрок

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +181

      Arturashvilli 1 час назад

      Перезагрузиська, норм же был

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93506
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68632
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru