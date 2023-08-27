Алли отдохнул на Сардинии со своей знойной подругой – их поцелуи попали на камеру

Полузащитник «Эвертона» Деле Алли провел время на пляже на Сардинии со своей девушкой Синди Кимберли.
Папарацци запечатлели, как пара целуется на шезлонге.
Фото: BackGrid
- В прошлом сезоне Алли был в аренде в «Бешикташе».
- Летом он рассказал, как до него домогались.
- 27-летний игрок стоит 8 миллионов евро.
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