Алли бесплатно перешел из «Тоттенхэма» в «Эвертон»

«Эвертон» объявил о переходе полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли.

Контракт с 25-летним англичанином рассчитан до июня 2024 года. По информации журналиста Фабрицио Романо, Алли перешел в «Эвертон» бесплатно.

«Тоттенхэм» получит 12 миллионов евро, если игрок проведет 20 матчей за новый клуб. Общая сумма сделки может вырасти до 35-40 миллионов за счет различных бонусов.

| We have completed the signing of midfielder Dele Alli from Tottenham Hotspur on a two-and-a-half-year contract until the end of June 2024.Welcome to #EFC, Dele!