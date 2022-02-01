Алли бесплатно перешел из «Тоттенхэма» в «Эвертон»

«Эвертон» объявил о переходе полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли.

Контракт с 25-летним англичанином рассчитан до июня 2024 года. По информации журналиста Фабрицио Романо, Алли перешел в «Эвертон» бесплатно.

«Тоттенхэм» получит 12 миллионов евро, если игрок проведет 20 матчей за новый клуб. Общая сумма сделки может вырасти до 35-40 миллионов за счет различных бонусов.

Алли забил 1 гол в 9 матчах сезона АПЛ.

Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.