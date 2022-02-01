Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    2 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    3 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени

    Алли бесплатно перешел из «Тоттенхэма» в «Эвертон»

    «Эвертон» объявил о переходе полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли.

    Контракт с 25-летним англичанином рассчитан до июня 2024 года. По информации журналиста Фабрицио Романо, Алли перешел в «Эвертон» бесплатно.

    «Тоттенхэм» получит 12 миллионов евро, если игрок проведет 20 матчей за новый клуб. Общая сумма сделки может вырасти до 35-40 миллионов за счет различных бонусов.

    • Алли забил 1 гол в 9 матчах сезона АПЛ.
    • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

    Алли перейдет из «Тоттенхэма» в «Эвертон». Это желание Лэмпарда (Фабрицио Романо)

    Алли, Бергвейн и Н'Домбеле могут покинуть «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» готов продать Алли в январе

    Источник: сайт «Эвертона»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:26
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93528
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68632
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru