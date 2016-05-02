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Дмитрий Борисов
Статистика
Дмитрий Борисов - статистика
Завершил карьеру
8 ноября 1996 (29)
#6 | Полузащитник
174 см | 65 кг
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сокол
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 34 тур
Сокол
0 : 2
02.05.2016
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Томь
2 : 1
25.04.2016
Сокол
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Сокол
3 : 2
18.04.2016
Тосно
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Сокол
0 : 0
21.11.2015
Армавир
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Сокол
2 : 0
15.11.2015
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Сокол
0 : 1
19.10.2015
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Оренбург
2 : 1
15.10.2015
Сокол
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Тосно
1 : 0
04.10.2015
Сокол
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Сокол
1 : 1
28.09.2015
Арсенал
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Зенит-2
1 : 1
19.09.2015
Сокол
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Сокол
3 : 0
14.09.2015
Байкал
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Факел
1 : 0
07.09.2015
Сокол
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Сокол
2 : 2
30.08.2015
Спартак-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
КАМАЗ
3 : 0
23.08.2015
Сокол
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Cибирь
1 : 3
10.08.2015
Сокол
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Сокол
2 : 0
03.08.2015
Волга
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Армавир
0 : 0
27.07.2015
Сокол
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
20.07.2015
Сокол
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Сокол
0 : 1
15.07.2015
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
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